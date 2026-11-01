369 kişiye ceza yazıldı 

Polis ekiplerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 2 bin 735 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 369 sürücü rapor edilirken, 20 araç trafikten men edildi, bir sürücü ise tutuklandı. En fazla ihlal 95 sürücüyle sürat suçunda kaydedildi. Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından önceki gün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan sürücüler kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde 95 sürücü yasal hız sınırının üzerinde araç kullanmaktan, 17 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, 3 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan, 14 sürücü ise sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

Ayrıca bir sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan, 4 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 30 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan ve 37 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

Denetimlerde kamu taşıma işletme izninde belirtilen şartlara uymayan 2 sürücü, elektrikli scooter kullanım kurallarını ihlal eden 2 kişi, araçlarının camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştıran 4 sürücü ve araçların ışık kurallarına uymayan 9 sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Geriye kalan 151 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Toplam 369 sürücü hakkında yasal işlem başlatılan denetimlerde 20 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026, 00:28