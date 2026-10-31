Bir kişi aranıyor

Akıncılar Yolu mevkiinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı yollardan KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmeye hazırlandıkları iddia edilen 8 kişi suçüstü tutuklandı. Zanlılar dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alınırken, suçla bağlantılı bir kişinin arandığı açıklandı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, 30 Ekim 2026 tarihinde saat 20.00 ile 21.00 saatleri arasında alınan ihbar üzerine harekete geçildiğini söyledi.

Polis memuru, TVD 641 ve TZJ 439 plakalı araçlarda bulunan K.G.F., I.T.C., M.A., I.D.D., A.A., E.M.F.I.A., Z.A. ve M.K.’nin Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube ekipleri tarafından tespit edildiğini belirtti.

Zanlıların Güney Kıbrıs’a geçmek amacıyla önceden kendi aralarında ittifak kurduklarının iddia edildiğini aktaran polis, zanlılardan I.T.C.’nin çalışmak amacıyla Güney Kıbrıs’a gitmek istediğini, E.M.F.I.A.’nın ise bir haftalığına arkadaşının yanına gideceğini söylediğini kaydetti.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını ifade eden polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu söyledi. Meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan bir şahsın daha arandığını kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, 8 zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.