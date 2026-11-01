Esnafın umudu

Abdullah SUİÇMEZ

Turizm Bakanlığı’nın istatistiklerine göre; bu yılın Ocak-Ağustos döneminde kara sınır kapılarından kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların sayısı bir milyon 424 bin, yabancıların sayısı ise bir milyon 181 bin oldu. Yabancı ziyaretçiler arasında 145 bin ile ilk sırayı İngilizler alıyor. Bunu 120 bin ile Yunanistan, 101 bin ile Polonya, 96 bin ile Romanya, 95 bin ile Alman vatandaşları izliyor.

Araçlarıyla kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların tamamına yakını akaryakıt ve sigara alıyor, bazıları kuaför ve kıyafet mağazalarına da uğruyor. Lefkoşa’nın Lokmacı kapısından yürüyerek Arasta çarşısını gezen yabancılar ise tarihi eserleri ziyaret ediyor, lokantalarda yemek yiyor, hediyelik eşya satın alıyor. Arasta esnafına göre, yabancı turistler çarşıya hayat veriyor, ayakta kalmasını sağlıyor.

Binalara sahip çıkınız

Arasta bölgesini gezerken tarihi yapıların fotoğrafını çeken turistler, özellikle yıkılmaya yüz tutmuş binalar konusunda KKTC yetkililerine açık mesaj gönderiyor. Binaların restore edilmesi halinde bölgenin daha çok turist çekeceğini belirten yabancılar, Avrupa ülkelerinde bu tür yapılar için özel birim oluşturulduğuna dikkat çekiyor.

Arasta esnafı, yabancıların Kuzey Kıbrıs’a bakışını şöyle anlatıyor:

“Gelen yabancıların ellerinde küçük kitapçıklar vardır ve ona bakarak bölgedeki tarihi eserleri ziyaret ediyorlar. En fazla uğrak yerleri ise Büyük Han, Selimiye Camisi, Kumarcılar Hanı ve tarihi Bandabulya, yani belediye pazarıdır. Bölgede çok sayıda tarihi bina var ama bunların önemli bir kısmı bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tuttu. Devletin, bu binaların restorasyonu için bütçe ayırması gerekiyor.”