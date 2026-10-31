İhbar doğru çıktı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galeriye silahlı saldırı düzenlemek amacıyla yurt dışında bulunan bir şahısla gizli ittifak kurduğu iddia edilen 9 yaşındaki B.G., Girne’de gerçekleştirilen operasyonla tutuklandı. Eylemi gerçekleştirmeden önce polis ekipleri tarafından tespit edilen zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma kapsamında 3 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Alınan ihbar üzerine 30 Ekim 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildiği açıklanırken,

Soruşturmayı yürüten polis, B.G.’nin Lefkoşa’da bulunan Tolcars isimli galeriyi kurşunlamak için plan yaptığına dair iddialar bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, tutuklanan zanlının Girne’deki ikametgâhında arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade etti.

Zanlının aynı gün gönüllü ifade verdiğini belirten polis memuru, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurguladı.

Polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında gizli ittifak kurma suçlamasıyla soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.