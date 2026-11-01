Eşsiz ve ayrıcalıklı

Merit Park Hotel, üç alakart restoranı, Letafet Etkinlik ve Davet Salonu ile Bellapais Balo Salonu’yla şirketlere ve kurumlara özel yıl sonu kutlamaları için ayrıcalık sunuyor. Farklı kapasite ve konseptlerde organizasyon seçenekleri sunan Merit, kurumsal davetler ve personel geceleri için rezervasyon taleplerini almaya başladı.

Merit Park Hotel Halkla İlişkiler Müdürü Devrim Metin, yıl boyunca elde edilen başarıların kutlanması ve çalışanların bir araya gelmesinin kurum kültürü açısından önem taşıdığını belirterek, tüm şirket ve kurumları yıl sonu organizasyonları için Merit Park Hotel’e davet etti.

Metin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Merit Park Hotel olarak, şirketlerin ve kurumların bu anlamlı buluşmalarına ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni yıl döneminde, farklı beklentilere ve katılımcı sayılarına hitap eden üç seçkin alakart restoranımız, Letafet Etkinlik ve Davet Salonumuz ve Bellapais Balo Salonumuz ile kurumsal organizasyonlara özel alternatifler sunuyoruz.

Kıbrıs’ın geleneksel meyhane kültürünü özgün lezzetlerle buluşturan Kekik Meyhane, samimi ve keyifli atmosferiyle; Fora Balık Restoran, deniz ürünlerinden oluşan seçkin menüsü ve eşsiz Akdeniz manzarasıyla; Giamare İtalyan Restoran ise İtalyan mutfağının özel tatlarını zarif bir ortamda sunarak şirket yemekleri ve özel grup davetleri için birbirinden farklı deneyimler yaşatıyor.

Geniş katılımlı organizasyonlar için ise Letafet Etkinlik ve Davet Salonumuz önemli bir alternatif oluşturuyor. Bistro düzeninde 400, yemekli organizasyonlarda ise 200 kişiye kadar misafir ağırlama kapasitesine sahip olan Letafet, sahne imkânıyla da kurumsal kutlamalara ayrı bir dinamizm kazandırıyor. Şirketlerin yıl sonu geceleri, personel motivasyon etkinlikleri, başarı kutlamaları ve özel davetleri için farklı organizasyon konseptlerine ev sahipliği yapabiliyoruz.

Bellapais Balo Salonumuz ise yüksek kapasitesi ve çok yönlü organizasyon olanaklarıyla özellikle büyük ölçekli kurumsal davetler için öne çıkıyor. Yemekli organizasyonlarda 800, kokteyl düzenindeki davetlerde ise bin 200 kişiye kadar misafir ağırlayabilen Bellapais Balo Salonu; geniş katılımlı şirket kutlamaları, personel geceleri, kurumsal buluşmalar ve özel davetler için ideal bir ortam sunuyor. Farklı organizasyon konseptlerine uygun yapısıyla, kalabalık ekipleri aynı çatı altında buluşturarak etkileyici ve unutulmaz etkinliklere ev sahipliği yapma imkânı sağlıyor.”

Devrim Metin, kurumsal yıl sonu yemekleri, personel motivasyon geceleri, şirket kutlamaları ve özel grup organizasyonları için rezervasyon taleplerinin alınmaya başlandığını belirterek, kurumların organizasyon detayları ve kendilerine özel seçenekler hakkında Merit Park Hotel Halkla İlişkiler Departmanı ile iletişime geçebileceklerini ifade etti.