Yazık oldu

Bostancı Kara Geçiş Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapan 47 yaşındaki H.D.’nin aracında, gümrüğe beyan edilmemiş 11 kilo 400 gram kuzu eti ele geçirildi. Ülkeye ithali yasak olan etlerin toplam değerinin 14 bin 250 TL olduğu açıklanırken, araç ve etler emare olarak alındı. Suçüstü tutuklanan H.D., dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri verildi.

Mahkemede olguları aktaran pols, 30 Ekim 2026 tarihinde saat 19.40 sıralarında Bostancı Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan H.D.’nin yönetimindeki aracın, gümrük memurları ve polis ekipleri tarafından kontrol edildiğini belirtti.

Yapılan kontrolde aracın arka koltuğunda bulunan iki beyaz naylon poşet içerisinde toplam 11 kilo 400 gram kuzu eti tespit edildiğini kaydeden polis, söz konusu etlerin değerinin 14 bin 250 TL olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, kuzu etleri ile aracın emare olarak zapt edildiğini ve zanlının suçüstü gereği tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme,H.D.’nin soruşturma kapsamında 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.