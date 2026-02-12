4 maddeyi anlattı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesini değerlendirdi. Dört maddelik metodolojiyi de anlattığını belirten Erhürman, toplantının çok yararlı ve verimli geçtiğini belirtti.

Erhürman, BM’nin Kıbrıs sorununun çözüm sürecine ilişkin ilgisinin devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Guterres ile görüşmesinin ardından Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na (BRTK) değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, Guterres ile 30 dakika civarında planlanan toplantının 1 saat 10 dakika sürdüğünü belirterek, görüşmenin içeriği ile ilgili detayları paylaştı.

Erhürman, BM Genel Sekreteri'ne Kıbrıs Türk Halkı'nın çözüm iradesine sahip olduğunu, güven artırıcı önlemler konusunda gelinen noktayı ve bu konuya verdiği önemi ve dört maddelik metodolojiyi aktardığını anlattı.

Güven yaratıcı önlemler konusunda 5 artı 1 formatındaki toplantılar yerine Lefkoşa'da çözüm bulunması gerektiği görüşünü de aktardığını belirten Erhürman, bunun iki liderin halklarının günlük yaşamlarının iyileştirilmesi ve daha fazla temas kurabilmeleri konularındaki kararlılığını göstereceğini vurguladı.

Erhürman, “Bizim düşüncemiz, bu konuların Cenevre’de ve New York'ta gerçekleştiği gibi 5 artı 1 formatındaki toplantılarda ele alınması aslında gerekli olmadığı gibi iki liderin sorunlara çözüm üretme kapasitesi açısından da olumlu bir mesaj vermediği yönündeydi. Bunu bir kez daha paylaştık.” dedi.

“Birkaç geçiş noktası konusunda dahi uzlaşmaya varamayan iki lider Kıbrıs sorunu konusunda nasıl çözüm üretebilir?” diye soran Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bu konuyu BM Genel Sekreteri Guterres ile de paylaştığını söyledi.

Görüşme yararlı ve verimli geçti

Dört maddelik metodolojiyi de anlattığını belirten Erhürman, toplantının çok yararlı ve verimli geçtiğini kaydetti.

Erhürman, “Yararlı oldu çünkü Sayın Genel Sekretere yüz yüze bu konulardaki düşüncelerimizi aktarma fırsatı bulduk. Ama sadece yararlı kelimesinin bu toplantıyı tarif etmek için yeterli olmayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda verimli bir toplantı olduğunun da altını çizmek isterim. Sayın Genel Sekreterin Kıbrıs sorununun çözüm sürecine ilişkin ilgisinin hiç kaybolmaksızın aynen devam ettiğini görmüş olmak ve konulara hakim olduğunu görmüş olmak benim için son derece önemliydi.” diye konuştu.

Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin daha sık temasta olmak konusundaki arzusunu dile getirdiğini de belirtti.

Kıbrıslı Türklerin yaşadığı hayal kırıklıklarının bir kez daha tekrarlanmaması açısından “görüşme olsun diye görüşme değil, bu kez çözüme ulaşılsın diye görüşme olmasını” önemsediğini de aktardığını kaydeden Erhürman, Guterres’in Kıbrıslı Türklerin hayal kırıklıklarının farkında olduğunu ve bunları dikkate aldığını söyledi.

Guterres’e, yoğun bir dönemde kendisine bu kadar süre ayırdığı için teşekkür eden Erhürman, toplantının yararlı ve verimli geçtiğini yineledi.

Erhürman, “Birbirimizi daha iyi anladığımızı ve belli konulardaki önceliklerimizin de aşağı yukarı aynı çizgide olduğunu tespit etme fırsatı vermesi toplantıya sadece yararlı değil, verimli demem sonucunu doğurdu.” dedi.

Beklentinin de ötesinde bir yarar sağlandı

Sorulan bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erhürman, yapılan toplantıda beklentinin de ötesinde bir yarar sağlandığını söyledi.

Erhürman, “Bundan sonrasında daha sık temasta bulunmak arzusunu Sayın Genel Sekreter aktardı. Ben de bunun bizler açısında da çok yararlı, verimli ve olumlu olacağı düşüncemi kendisiyle paylaştım.” diye konuştu. Erhürman, zaman, format veya takvimden bahsetmediklerini de ekledi.

Güven yaratıcı önlemleri ve bunların Lefkoşa’da karara bağlanmasının önemi konusunda Genel Sekreter'le hem fikir olduklarını aktaran Erhürman, daha sık temas kurmak konusunda da anlaştıklarını kaydetti.

Guterres umutsuz değil

Başka bir soru üzerine Erhürman, Guterres’in Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak yorgun ve umutsuz olmadığını, ilgisinin devam ettiğini belirtti.

Erhürman, şöyle konuştu:

“Sayın Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs sorununun çözümüne ilgisini kaybettiği yorumunu yapmanın hiç de doğru olmayacağını bana gösterdi. Hiçbir yorgunluk, umutsuzluk falan görmedim. Bu konudaki ilginin devam ettiğini gördüm. Bunu bir gözlem olarak aktarabiliyorum. Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü en çok bizi yoruyor. Kıbrıslı Türklerin umudunu olumsuz etkiliyor.”



Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026, 10:05