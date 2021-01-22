4 müdür görevden alındı

Turizm ve Çevre, İçişleri ve Çalışma bakanlıklarına bağlı birimlerde görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi. Turizm ve İçişleri bakanlıklarının çeşitli birimlerinde müdür olarak çalışan dört isim görevden alınırken, birini yeri, birinin görevi değişirken, 4 yeni isim göreve başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğüne ise Meray Dürüst atandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine Hande Kaysal, İçişleri Bakanlığı Müsteşar mevkiine Emre Hacı, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Osman Çağakan, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü mevkiine Berna Selengin atandı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Mehmet Kardan görevinden alınarak, İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine getirildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakanlık Müdürü Osman Bora Çağkan, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Öznacar, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mazlum Kortaş, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Arif Ozankaya, İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Aral Moral ise görevden alındı.

Turizm ve Çevre, İçişleri bakanlıklarındaki görevden alma ve atamalar bugün itibariyle geçerli olacak.

Göreve başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğüne de Meray Dürüst atandı. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre atama dünden itibaren geçerli oldu.