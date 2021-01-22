Aort damarı yırtıldı

Gazimağusa’da önceki gün aniden fenalaşarak yaşamını yitiren 36 yaşındaki itfaiye memuru Hüseyin Aydınlı’nın ölüm nedeni belli oldu.

Yapılan otopsi sonucu Hüseyin Aydınlı’nın aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yeniboğaziçi'nde yaşamını sürdüren Aydınlı, geçtiğimiz yıl dünya evine girmişti.

Geçitkale İtfaiye Şubesi’nde görev yapan Aydınlı, önceki gün saat 17.00 sıralarında arkadaşının evinde misafir olarak bulunduğu esnada aniden fenalaşmıştı.

Ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydınlı, kurtarılamamıştı.