Farklı iddialar var

Ömer KADİROĞLU

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nde bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı gerekçesiyle önlem amaçlı dairenin kapatıldığı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Söz konusu personelin pozitif olduğu halde işe çağrıldığı gerekçesiyle iki sendika tarafından eylem yapılırken, farklı iddialar da gündeme geldi. Buna göre, söz konusu personelin daire yetkililerine yanıltıcı bilgi verdiği iddia edildi.

Bir günlük uyarı grevi yapıldı

Gelir ve Vergi Dairesi’nde bir çalışanın test sonucu pozitif çıktı. Daire bir günlüğüne kapatılırken, ilaçlama yapıldı. Ancak KTAMS ve KAMU-SEN, pozitif çıkan şahsın daha önce temaslı olduğunu, bu nedenle kendini izole ettiğini ancak Daire Müdürü ve Müdür Muavini tarafından işe çağrıldığını gerekçe göstererek, eylem yaptı. Daire önünde toplanan iki sendika, pozitif çıkan şahsın 10 gün önce temaslı olduğuna dair tespit yapıldığını buna rağmen dairede çalıştırılmaya devam edildiğini öne sürdü. Temaslı olan personelin test sonucunun 10 gün sonra pozitif çıktığını belirten sendikalar, bu nedenle bir günlük uyarı grevi yaptıklarını kaydetti. Sendikalar, yöneticiler hakkında soruşturma başlatılması için gerekli girişimleri yapacaklarını açıkladı. İlgili sendikaların yöneticileri Vergi Dairesi önünde yaptıkları basın açıklamasında şunları ifade etti; “Temaslı olduğu nedeni ile kendini izole eden bir çalışan bir hafta sonra Daire Müdürü ve Müdür Muavini tarafından işe çağrılıp, gelmediği takdirde izinsiz ve özürsüz işe gelmediği gerekçesiyle maaşından kesinti yapılacağı konusunda tehdit edilmiştir. Bunun üzerine işyerine gelen çalışanın 10. günde pozitif olduğu ortaya çıkmıştır. Bilimsellikten uzak bir anlayışın sonucu tüm Gelir Vergi Dairesi personelinin ve daireden hizmet alan insanlarımızın da sağlığı riske atılmıştır.”

Daireyi yanılttı iddiası

Ancak sendikaların söylemlerine karşın bazı iddialar ortaya atıldı. Pozitif çıkan söz konusu personelin daire yöneticilerine yanıltıcı bilgi verdiği öne sürüldü. Dairede yaşanan durum üzerine araştırma yapılacağı kaydedildi.