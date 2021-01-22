Büyük korku yaşandı

Kıbrıs adası dün 5.2 büyüklüğündeki depremle sallandı. Merkez üssü Larnaka olan deprem en çok Gazimağusa bölgedinde hissedilirken, adanın hem kuzeyinde hem güneyinde kısa süreli panik yaşandı. Gazimağusa’da vatandaşlar panikleyip kendilerini sokağa attı.

Depremin 57,2 kilometre derinlikte meydana geldiği, 15-20 saniye sürdüğü belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, Kıbrıs’ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaparak, deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığını duyurdu.

Tüm adada hissedildi

Kıbrıs’ta dün saat 16.27 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem tüm adada hissedildi. Depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıklayan Meteoroloji Dairesi, derinliğinin 57,2 kilometre olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, Kıbrıs’ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaparak, deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi'nden yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemizde saat 16.27’de KKTC Meteoroloji Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Deprem İstasyonundan yaklaşık 43 km uzakta, orta şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre 5,2 olan bir deprem kaydedilmiştir.

KKTC Meteoroloji Dairesi yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.90 Kuzey ve 33.66 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 57 km derinliğinde Larnaka’da olduğunun saptandığı bilgisi verilmiştir.

Ülkemizde yoğun olarak hissedilen bu deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz ve zarar ziyana dayalı bir ihbar bilgisi tarafımıza ulaşmamıştır. Tüm halkımıza geçmiş olsun.”

Edip: Çok ciddi hissettik

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, depremin, Beyarmudu’nda çok ciddi bir şekilde hissedildiğini, halk arasında büyük bir paniğe yol açtığını, ancak herhangi bir hasara yol açmadığını söyledi. Edip, depremin ardından Sivil Savunma ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile telefon görüşmesi yaparak, durumu değerlendirdiklerini de söyledi.

Edip, “Deprem sırasında belediye binasındaydım. Dışarı çıktığımızda tüm köy halkının da dışarıda olduğunu gördük. Depremi çok ciddi hissettik. İncirli, Güvercinlik gibi belediyeye bağlı köylerde de hissedildi” diye konuştu.

Oktay: Geçmiş olsun

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’de meydana gelen deprem sebebiyle tüm Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Oktay, Twitter hesabındaki paylaşımında, "KKTC'de meydana gelen deprem nedeniyle tüm Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.