Tahlil sonuçları bekleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta bir çiftlikte çalışan 8 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ç. (E-45) hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Çocuğun ve zanlının kıyafetlerinden ve vücutlarından alınan örneklerin laboratuvar sonuçlarının henüz çıkmadığı belirtildi. Ayrıca çocuğun zekâ yaşının tespiti için de araştırma yapılacağı kaydedildi.

Cinsel istismar soruşturması çok yönlü devam ederken, zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 1 ile 17 Ocak günleri arasında meydana geldiğini söyledi.

Polis, Haspolat’ta ağıllar bölgesinde bir çiftlikte çalışan ve oradaki bir koğuşta kalan zanlının, ailesiyle birlikte aynı yerde kalan 8 yaşındaki çocuğu odasına götürüp cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Zanlının çocuğun pantolonunu çıkarıp, kalçasına sürtünerek cinsel istismar fiilini işlediğini kaydeden polis, meselenin 17 Ocak 2021 tarihinde kendilerine bildirildiğini açıkladı. Polis, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Gönül Küçük tarafından çocuğun genel fiziki muayenesinin yapıldığını ve herhangi bir bulguya rastlanmadığını mahkemeye aktardı.

Polis, bazı örnekler alınarak tahlil amaçlı laboratuvara teslim edildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi.

Polis memuru, çocuğun psikologlar tarafından kontrol edildiğini ancak zeka testi içinde kontrolden geçeceğini belirterek, soruşturma amaçlı zanlının 6 gün daha gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talebi kabul etti.