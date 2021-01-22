Kuzu hırsızları yakayı ele verdi

Düzova bölgesinde sistematik bir şekilde mandıralardan kuzu çalan Eyüp Üzüm, Ahmet Yusuf Aygörmez ve Hakan Yaşa tespit edilerek, yakalandı.

İlk etapta bir şahsın mandırasından 8 kuzu çaldıkları için tutuklanan zanlıların, Düzova köyünde işledikleri tek vukuatın bu olmadığı ortaya çıktı. Zanlıların aynı bölgede toplam üç mandıradan kuzu çaldıkları tespit edildi.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, çalınan toplam 14 kuzuyu bulurken, bölgede henüz aydınlatılmamış hırsızlıklarla bağlarının olabileceğini de belirtti.

Soruşturmayı yürüten polis, Eyüp Üzüm, Ahmet Yusuf Aygörmez ve Hakan Yaşa’nın 18 -19 Ocak 2021 tarihleri arasında Düzova’da C.G.’ye ait mandıradan 8 kuzu çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların kulak numarası olmayan kuzuları araca koyup kendilerine ait ağıla götürdüklerini ifade etti. Polis memuru, C.G.’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucu zanlıların 20 Ocak’ta tespit edilerek, yakalandıklarını açıkladı. Polis, çalınan 8 kuzunun bulunduğunu da söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturmada zanlıların 15- 19 Ocak tarihleri arasında H.S. ile M.G. isimli bir şahısların mandırasından da toplam 4 kuzu çaldıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru, söz konusu 4 kuzunun da bulunduğunu belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, mandıralarda meydana gelen diğer hırsızlık olaylarının da araştırıldığını, zanlıların bunlarla da bağlantılarının olabileceğini ifade etti. Polis, soruşturma kapsamında zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.