4 yıl hapis yatacak 

Suna ERDEN

Lefkoşa, Gönyeli ve Ağırdağ’da temizlik için gittiği evlerden yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çaldığı tespit edilen Maysa Baganjova hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, işlediği suçlardan dolayı 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Sanığın Gönyeli ve Ağırdağ’da işlediği suçlar da aynı dava kapsamında değerlendirildi. Kararda sanığın çaldığı paraları lüks giderleri için harcadığı belirtildi.

Kararı okuyan yargıç, sanığın 19 Mart ile 29 Nisan 2025 tarihleri arasında Hamitköy’de temizlik için gittiği evden çelik kasada bulunan 12 bin Sterlin, 3 bin 500 Euro, 4 bin Amerikan Doları ile yaklaşık 415 bin TL değerindeki altın ziynet eşyalarını çaldığını belirtti. Sanığın çaldığı altınları daha sonra bir kuyumcuya 325 bin TL karşılığında sattığının tespit edildiğini kaydeden yargıç, elde edilen paranın sanık tarafından lüks harcamalar için kullanıldığını ifade etti.

Yargıç, sanığın ülkedeki statüsüne ilişkin de değerlendirmede bulundu. Sanığın 10 Ekim 2024 tarihinden tutuklandığı 7 Mayıs 2025 tarihine kadar ülkede izinsiz ve kaçak şekilde ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirten yargıç, aynı süreçte izinsiz şekilde çalıştığının da ortaya konduğunu kaydetti.

Mahkemenin sanığın işlediği suçların ciddiyetini dikkate aldığını ifade eden yargıç müstahdem tarafından sirkat suçunun ağır, ciddi ve toplumda yaygın olarak görülen suçlardan biri olduğunu ve yasada azami 7 yıl hapis cezası öngörüldüğünü belirtti. Yargıç, sanığın yargılandığı diğer suç olan ikametgahtan sirkat suçunun da yine ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu ve yasada 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü ifade etti. Ağır ceza yargıcı, izinsiz çalışma suçunun ise yasada 6 aya kadar hapis cezası öngören bir suç olduğunu kaydetti.

Yargıç, sanığın banka hesaplarında ve harcamalarında gelirinin çok üzerinde hareketler tespit edildiğini söyledi. Sanığın çalışmak amacıyla geldiği bir ülkede önce kaçak duruma düştüğünü, ardından da ciddi ve güven sarsıcı suçlar işlediğini ifade eden yargıç, sanığı 4 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

