Güzel bir işbirliği

LTB’nin düzenlediği etkinlikte öğrenciler ve bölge halkı Hamitköy’de fidan dikti

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Park ve Bahçeler Şubesi tarafından Hamitköy’de fidan dikim etkinliği yapıldı.

LTB’den verilen bilgiye göre; Sayran Dede Türbesi’nin üst kısmında yer alan arazideki etkinlikte, bölgeye 150 adet çam, kavak, selvi, zeytin ve okaliptüs fidanı dikilerek, alanın yeşillendirilmesine katkı sağlandı.
Etkinliğe, Hamitköy Muhtarı Feyzullah Bostancı, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ve Gelibolu İlkokulu öğrencileri ile bölge sakinleri katıldı.
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da etkinliğe katılarak, fidan dikti. Harmancı, çevrenin korunması ve yeşil alanların artırılmasının önemine dikkat çekerek, öğrencilere, doğaya sahip çıkmanın gerekliliğini aktardı.
 

