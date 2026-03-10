Anlamlı katkı

Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü ile Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği iş birliğinde, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına Merit Royal Diamond Otel’de Çay Partisi düzenlendi. Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte toplanan 550 bin TL bağış vakfa takdim edildi.

“Kadınlar Günü’nde bir çocuğa umut ol” sloganıyla Merit Royal Diamond Otel’de düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı’nın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, milletvekilleri, çeşitli kurum ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmaları ve teşekkür plaketlerinin takdiminin ardından konuklar, Demet Gencelli’nin seslendirdiği şarkılar eşliğinde vakit geçirdi. Etkinlik kapsamında yapılan bağışlarla elde edilen 550 bin TL’lik gelir, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Yönetim Kurulu ile Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü tarafından Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na verildi.

Erhürman: Kadınlar olarak eşit ve adil bir düzende yaşamayı istiyoruz

Cumhurbaşkanı’nın eşi Nilden Bektaş Erhürman konuşmasında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğin anlamlı olduğunu belirtti. Organizasyondan elde edilen gelirin önemli bir amaç için kullanılacağını ifade eden Erhürman, etkinlikte bulunmanın kendisi için kıymetli olduğunu söyledi. Kadınların eşit ve adil bir düzende yaşamayı, kadın haklarının her alanda görünür olmasını ve tabuların yıkılmasını istediğini dile getiren Erhürman, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

İncirli: Toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise konuşmasında Kıbrıs Türk kadınının bu tür etkinliklerle toplumsal dayanışma ruhunu ortaya koyduğunu ifade etti. Kanser hastalığıyla mücadele eden kişilere duyarlı olmanın ve onların yanında durabilmenin önemli bir erdem olduğunu belirten İncirli, organizasyona katkı koyan Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği ile sosyal sorumluluk projelerinde öncü olan Merit Otellerine teşekkür etti.

Özdenefe: Kadınlar dünyanın yükünü omuzlarında taşıyor

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise Dünya Kadınlar Günü’nün toplumun vicdanının sesini hatırlatan önemli bir gün olduğunu söyledi. Kadınların hayatın her alanında var olduğunu ifade eden Özdenefe, daha adil, eşit ve merhametli bir toplum için ortaya konan emeğin değerli olduğunu vurgulayarak kadınların gününü kutladı.

Gürses: Bir çocuğun tedavisinde, bir annenin duasında yeri olacak

Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses konuşmasında, “Sevgiler paylaştıkça büyür, acılar paylaştıkça küçülür” anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar ve yaşlıların kendileri için önemli olduğunu belirten Gürses, bu anlamlı organizasyona destek veren kadınların bir çocuğun tedavisinde ve bir annenin duasında yer alacağını söyledi.

Davman: Her yardım bir çocuğun yüzünde tebessüme dönüşecek

Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Zekiye Davman ise konuşmasında hem Dünya Kadınlar Günü hem de lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar için bir araya geldiklerini belirtti. Kadının hayat, umut ve iyilik olduğunu ifade eden Davman, yapılan her yardımın bir çocuğun yüzünde tebessüme dönüşeceğini kaydetti.

Özer: En güzel hediye bir çocuğa umut olmak

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Nevhiz Özer de kadınların yalnızca hayatı değil umutları da büyüten bir güce sahip olduğunu belirtti. Bir çocuğun tedavisine destek olmanın aslında bir aileye, bir geleceğe ve bir hayata dokunmak anlamına geldiğini ifade eden Özer, organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği, Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü ve tüm gönüllü kadınlara teşekkür etti. Özer, kadınlar gününde verilen en güzel hediyenin bir çocuğa umut olmak olduğunu söyledi.