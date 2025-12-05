435 bin Euro harcanacak

Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’nda ilave araç şeridi ve yaya yolu oluşturulmasına yönelik genişletme çalışmaları dün başladı. Avrupa Birliği’nin çalışmalar için 435 bin Euro mali katkı sağladığı, projenin 30 Ocak 2026 tarihine kadar tamamlanmasının planlandığı açıklandı. Çalışmaların her gün 07.00 ile 17.00 saatleri arasında sürdürüleceği, 23 Aralık 2025 ile 3 Ocak 2026 tarihleri arasında ise ara verileceği duyuruldu.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve UNDP tarafından uygulanan Yerel Altyapı Hizmetleri Projesi ile Metehan geçiş noktasındaki araç ve yaya akışının iyileştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, çalışmanın tüm kullanıcılar için daha akıcı ve güvenli geçiş sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Genişletme çalışmalarının trafik yoğunluğunu azaltacağı, hareketliliği artıracağı ve bekleme sürelerini önemli ölçüde kısaltacağı ifade edildi. Projenin tamamının Ara Bölge’de yürütüleceği, kazı ve toprak işleri, yol kaplama, elektrik ve mekanik tesisatlar ile çevre düzenlemesinin de çalışmalara dahil olduğu bildirildi. Açıklamada, tüm çalışmaların Ocak ayı sonunda tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Aynı açıklamada, çalışma süresi boyunca olası aksaklıkların en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulandı. Projenin tamamlanmasının ardından Metehan Sınır Kapısı’ndaki geçişlerin kolaylaşacağı, adadaki insanlar arasındaki etkileşimin artacağı ifade edildi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen söz konusu yatırımın ada genelinde iş birliğine, erişilebilirliğe ve karşılıklı anlayışa katkı sağlayacağı da kaydedildi.

