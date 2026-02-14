Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 48’inci Dönem 5’inci Devre Yedek Subay Asteğmen ve Çavuş Celbi Ant İçme Töreni yapıldı.
Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre tören, saat 10.00’da Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı’nda gerçekleştirildi.
Törende, eğitimlerini tamamlayan yedek subay asteğmen ve çavuş celbi askerler ant içerek göreve hazır olduklarını beyan etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, ant metninin okunmasıyla devam etti. Törene askeri yetkililer, davetliler ve asker aileleri katıldı.
Hemen hemen herşeyimiz gibi yalan dolan askerlik eğitimi. KaKaTC de askerlik eğitimi değil korku ile komutanlara biat eğitimi yaptırılır. Komutana korku ve biatla savaş kazananazsın. Savaş teknoloji akıl kullanma cesaret birlik ve değeri olan varan sevgisi ile kazanılır. Vatan evlâtları kendi içinde liyakatsız partizanca ayrıştırılırsa ilk düşmanlık kendi içinde olur. Ilk hedef da.