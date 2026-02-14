48’inci dönem göreve hazır

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 48’inci Dönem 5’inci Devre Yedek Subay Asteğmen ve Çavuş Celbi Ant İçme Töreni yapıldı.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre tören, saat 10.00’da Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı’nda gerçekleştirildi.

Törende, eğitimlerini tamamlayan yedek subay asteğmen ve çavuş celbi askerler ant içerek göreve hazır olduklarını beyan etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, ant metninin okunmasıyla devam etti. Törene askeri yetkililer, davetliler ve asker aileleri katıldı.



