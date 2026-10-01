50 bin TL’ye serbest

Ömer KADİROĞLU

Girne’de eski kız arkadaşını kendisini aldattığı gerekçesiyle tekmeleyip hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan H.F.B., “ciddi darp”, “ithali-i lisan” ve “uygunsuz hareket” suçlarından teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlının 50 bin TL nakit ve 500 bin TL’lik kefalet senedi karşılığında tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Zeynep Yıldırımlar, zanlının 29 Eylül saat 11.30 raddelerinde Karakum bölgesinde bir marketin otopark alanında bulunan kafede, eski kız arkadaşıyla kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştığını ve ardından genç kadını tekmeleyerek küfür ettiğini söyledi.

Yıldırımlar, yapılan şikayet üzerine tutuklanan zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlı H.F.B.’nin adada aile oturma izniyle bulunduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, işlenen suçların ciddiyetine vurgu yaparak, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasakladı.

Yargıç Serden ayrıca zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı bir kişinin imza edeceği 500 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına karar vererek serbest kalmasına emir verdi.