Paketleme yaparken yakalandılar

Ömer KADİROĞLU

Girne’de bir sitede uyuşturucu madde paketlenip satıldığı yönünde alınan ihbar üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tutuklanan M.S.A. ile eski eşi A.Ö., dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, soruşturma kapsamında evde uyuşturucu maddeler, hassas teraziler ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan para ele geçirildiğini, Boğaz bölgesinde ise 5 farklı noktada daha uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ezgi İşimtekin, mahkemede meselenin olgularını aktardı.

İşimtekin, bir sitede uyuşturucu madde paketlenip satıldığı yönünde alınan ihbar üzerine ilgili adrese operasyon düzenlendiğini söyledi.

Polis, ekiplerin site otoparkında M.S.A.’yı tespit ettiğini, polislerin geldiğini gören eski eşi A.Ö.’nün ise ikametgah içerisinde bulunan yaklaşık 250 gram kokaini pencereden dışarı attığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

M.S.A.’nın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram kokain bulunduğunu belirten polis, A.Ö.’nün kaldığı dairenin kapısını açmamakta direnmesi üzerine kapının kırılarak içeri girildiğini söyledi.

Evde uyuşturucu ve para bulundu

Dairede yapılan aramada yaklaşık 45 gram MDMA içerdiğine inanılan kapsül, 26 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, 8 gram hintkeneviri ve 2 adet hassas terazi bulunarak emare alındığını kaydeden İşimtekin, ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 6 bin 80 TL, 400 Euro, 900 Dolar ve 850 Sterlin nakit paranın da emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru İşimtekin, zanlı A.Ö.’nün M.S.A.’nın eski eşi olduğunu ve uyuşturucu madde paketlemek amacıyla konu adreste bulunduğu sırada polislerin geldiğini söyledi.

A.Ö.’nün, eski eşinin istemi üzerine uyuşturucu madde paketlediğini itiraf ettiğini belirten polis, soruşturmanın bu yönde de sürdürüldüğünü kaydetti.

Boğaz’da 5 farklı noktada uyuşturucu bulundu

Soruşturmanın devamında M.S.A.’nın gösterimiyle Boğaz bölgesinde 5 farklı konumda uyuşturucu madde tespit edildiğini belirten İşimtekin, zanlının 12 Eylül tarihinde Girne’de bir konumdan 300 gram kokain, 2 adet hassas terazi ve çok sayıda hap aldığını itiraf ettiğini söyledi.

M.S.A.’nın ayrıca söz konusu uyuşturucu maddelerin satışından 100 bin TL gelir elde ettiğini kabul ettiğini mahkemeye aktaran polis, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, , M.S.A. ve A.Ö.’nün 8’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.