Kameralar inceleniyor

Ömer KADİROĞLU

Girne-Lefkoşa Anayolu’nun Ciklos Mevkiinde 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Zülfikar Suphi Elmas’ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili tutuklanan M.M.Y.A., dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme, soruşturmanın devam etmesi ve alınması gereken ifadeler bulunması nedeniyle zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Girne Trafik Şube’de görevli polis çavuşu Sedat Bayramoğlu, Elmas’ın otopsisinin henüz yapılmadığına dikkat çekerken, kamaraların inceleneceğini söyledi.

Bayramoğlu, kazanın 29 Eylül gece saat 21.45 sıralarında meydana geldiğini ve Elmas’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi. Bayramoğlu, Girne’den Lefkoşa’ya çift şeritli yolda YF 886 plakalı motosikleti ile seyreden Zülfikar Suphi Elmas’ın önündeki trafiğin yavaşlaması sonucu yavaşladığı esnada, zanlı M.M.Y.A.’nın kullanımındaki UZ 311 plakalı araç ile dikkatsizce seyrettiği sırada Elmas’ın kullanımındaki motosiklete arkadan çarptığını anlattı. Elmas’ın aldığı darbelere dayanamayarak olay yerinde hayatını kaybettiğini kaydeden polis çavuşu, Mobese görüntülerinin yanı sıra başka bir motosikletin kamera görüntülerinin de emare olarak alındığını ve inceleneceğini belirtti.

Kask yol kenarında bulundu

Soruşturmayı yürüten Bayramoğlu, zanlı avukatının sorularını da yanıtladı.

Bayramoğlu, kaskın olay yerinde yol kenarında bulunduğunu belirterek, kaskın kayışının takılı olup olmadığının araştırılacağını söyledi. Kaza yerinde hayatını kaybeden Elmas’ın başında kask olmadığını, kaskın yol kenarında bulunduğunu ifade eden Bayramoğlu, motosikletin dikiz aynalarının olmadığı yönündeki iddianın da soruşturulduğunu kaydetti.

Polis çavuşu, alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirtti. Polis çavuşu Bayramoğlu, soruşturmanın devam ettiğini, motosiklet sürücüsünün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceğini ifade ederek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

“Acemi motor sürücüsü olduğu iddiası araştırılsın”

Zanlı avukatı ise Elmas’ın acemi motor sürücüsü olduğuna ilişkin iddiaların da araştırılmasını mahkemeye talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlı M.M.Y.A.’nın 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.