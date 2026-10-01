Bir tutuklu var

Ömer KADİROĞLU

Girne’de bir sitede uyuşturucu madde bulunduğu yönünde alınan bilgi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, S.Z.T.K.’nin iç çamaşırında 2 ayrı peçete içerisinde 4 paket halinde yaklaşık 4 gram hintkeneviri ele geçirildi. Zanlı, uyuşturucu maddeyi 6 bin TL karşılığında aldığını itiraf etmesinin ardından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Hacı Durdu Özer, zanlının dün Hızır Reis Sokak’ta bulunan Akacan Sitesi’nde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Özer, zanlının tasarrufunda toplam 5 gram hintkeneviri ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık bir sigara bulunduğunu belirtti.

Zanlının yapılan sorgulamasında söz konusu uyuşturucu maddeyi 6 bin TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini kaydeden Özer, zanlının gönüllü ifadesinin araştırıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini anlattı.

Polis memuru Özer, soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın devam ettiğine değinerek zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

