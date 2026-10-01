‘Fiyatlar çok yüksek’

Ömer KADİROĞLU

Girne Çarşamba Pazarı’nda meyve ve sebze fiyatlarının yüksekliği vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Pazarda incir ve mango 400, çelik ve acı biber 350, mantar, kivi ve verigo üzüm 300, limon 150, domates 130, patates ve soğan ise 85 liradan satışa sunuldu.

Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, meyve ve sebze fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ederek, birçok ürünü fiyatı nedeniyle alamadıklarını söyledi. Özellikle biber, yeşillik ve meyve fiyatlarının aile bütçelerini zorladığını belirten vatandaşlar, fiyatların daha uygun seviyelere çekilmesini istedi.

Ne dediler…?

Mücella Ateş

“Pazar yerinden patates, üzüm, domates, salatalık ve biber aldım. Fiyatlar yüksek. Fiyatlar biraz daha düşük olsa daha iyi olacak. Bu fiyatlar aile bütçemizi etkiliyor. Bir demet maydanoz 100 lira olur mu? Pazarda bugün fiyatı yüksek diye yeşillik alamadım. Beklentimiz, bu fiyatların daha uygun bir hale gelmesidir.”

Süleyman Tolun

“Pazardan sebze ve meyve ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Fiyatların biraz daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Pazarda en yüksek fiyatlı gördüğüm ürünler, kilosu 200 liradan satılan meyvelerdir. Fiyatı yüksek olan ürünleri azar azar, gönlümüzün geçeceği kadar alıyoruz. Bu fiyatların pek düşeceği yok. Beklentimiz, fiyatların daha da yükselmemesidir.”

Yasemin Aydın

“Pazardan meyve ve sebze almaya geldim. Kapya biber Türkiye’de 35 TL, burada ise 235 TL. Bu nedenle alamadım.

Çetin Aydın

“Buradan ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak birçok ürünün fiyatı çok yüksek. Limon 150 liraya satılıyor. Dağ bayır alıç dolu ancak pazarda alıcın kilosu 200 liradan satılıyor. Fiyatı yüksek olan ürünleri almaktan vazgeçiyoruz. Burada yetişen ürünlerin bile fiyatları çok yüksek. Bu fiyatların düşmesi tüketiciye iyi gelecektir.”

Ömer Kaptan

“Pazardan alışverişe geldik ancak önce fiyatlara bakıyorum. Alacağımız belli olduğu için önce fiyatlara bakıyoruz. Pazarda ne yazık ki en ucuz ürünler 90-100 liradan başlıyor ve ucuz bir şey yok. Genel olarak pazarın fiyatları çok yüksek. Narenciye dolu olan adamızda limonun kilosu 140-150 TL.”

Neşe Burukan

“Pazardan yeşillik, soğan ve biber gibi ihtiyaçlarımı almaya geldim ancak fiyatlar pahalı. Fiyatı yüksek olduğu için almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. İncir almak istedim ancak alamadım.”

Güner Atakara

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldim ancak fiyatlar çok yüksek. Fiyatı yüksek olan ürünleri almaktan vazgeçiyoruz.”

Pazarda dün ürün fiyatları şöyleydi:

İncir: 400 TL

Mango: 400 TL (KG)

Çelik: 350 TL

Acı Biber: 350 TL

Mantar: 300TL

Kivi: 300 TL

Verigo Üzüm: 300 TL

Guafa: 250 TL

Zeytin: 250 TL

Bamya: 250 TL

Elma: 200 TL

Armut: 200 TL

Kapya biber: 200 TL

Erik: 200 TL

Barbunya: 200 TL

Nar: 200 TL

Börülce: 200 TL

Kayısı: 200 TL

Sultaniye Üzümü: 200 TL

Sarı Fasulye: 180 TL

Limon: 150 TL

Ananas: 150 TL

Dolmalık Biber: 150 TL

Taze Fasulye: 130 TL

Domates: 130 TL

Avokado: 100 TL (adet)

Muz: 100 TL

Şeftali: 100 TL

Nektarin: 100 TL

Mandalina: 100 TL

Ayşe Kadın: 100 TL

Çiçek Lahanası: 100 TL

Patates: 85 TL

Soğan: 85 TL

Havuç: 60 TL

Salatalık: 50 TL

Kavun: 50 TL

Mısır: 50 TL (adet)

Karpuz: 50 TL