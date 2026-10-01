Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy Anıttepe bölgesinde alkollü bir şekilde havaya ateş açtığı iddia edilen E.D., yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tutuklandıktan sonra aracında yapılan aramada tabanca, canlı mermi, boş kovanlar, uyuşturucu madde, maske, eldiven, çeşitli malzemeler bulunan zanlı hakkında tutuklu yargı kararı verildi. Zanlı 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilirken, katle teşebbüs, yaralama ve silah taşıma gibi birçok suçtan sabıkası olduğu açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 19 Eylül 2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında Hamitköy bölgesindeki Anıttepe’de silah sesi duyulduğunun öğrenilmesi üzerine, Lefkoşa Adli Şube’de görevli ekibin olay yerine gittiğini söyledi.

Olay yerinde yapılan incelemede bir adet 2 mm çapında boş kovan bulunduğunu belirten polis, çevredeki tanıklardan alınan ifadeler sonucu olayın mavi renkli, plakasız çift kabin Toyota Hilux marka bir araç içerisinden ateş edildiğinin öğrenildiğini kaydetti.

Polis, yapılan araştırma sonucunda saat 04.15 aracın sürücüsü E.D olan RB 099 plakalı çift kabin araç olduğunun tespit edilerek durdurulduğunu belirtti. Polis, araç sürücüsünün E.D. olduğunu söyledi. Zanlının nefesinde 149 miligram alkollü içki tespit edildiğini aktaran polis, araçta yapılan aramada sol ön yolcu koltuğunun altında bir adet Taurus marka 9 mm çapında tabanca ile tabancanın şarjöründe bir adet 9 mm canlı mermi bulunduğunu belirtti.

Kar maskesi de bulundu

Polis, sağ ön kapı içerisinde bir adet 9 mm, sağ arka paspası üzerinde ise bir adet 9 mm çapında boş kovan bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı E.D.’nin giymekte olduğu şortun sol cebinde bir adet 9 mm çapında boş kovan bulunduğunu kaydetti. Polis, aracın arka kısmındaki valizde de bir adet siyah renk kar maskesi, eldiven, üzerinde kokain kalıntısı bulunan 2 adet hassas terazi, pipo, 6 adet öğütücü ve 5 adet şırınga bulunduğunu ifade etti. Polis, valizde ayrıca yaklaşık 17 gram hintkeneviri ele geçirildiğini kaydetti.

Kovanlar silahla eşleşti

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde birçok ifade alıp, birçok kamera görüntüsü incelediklerini kaydeden polis memuru, balistik incelemeye gönderilen boş kovanlar ve silahla ilgili sonucun geldiğini açıkladı. Polis, olay yerinde bulunan boş kovanların silahtan ateş edildiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ancak daha önce vahim zarar, yaralama, katle teşebbüs, uyuşturucu, silah taşıma ve korkutmak maksadıyla silah taşıma suçlarını işlediğini, sabıkası olduğunu belirtti. Polis, zanlının işlediği suçların toplum tedirgin eden suçlar olduğunu ve suç işlemeye meyilli olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.