İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de yapılması planlanan 584 sosyal konutun inşaat çalışmalarına başlandığını açıkladı. Hak sahiplerinin başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yasa gereği noter huzurunda belirleneceği bildirildi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Alayköy Sosyal Konut Projesi kapsamında 584 konutun inşaat çalışmalarının başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oğuz, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından Konut Edindirme İdaresi tarafından Kıbrıs Türk İnşaat Kooperatifi Ltd.’ye yer tesliminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Yüklenici firmaya yapılan yer tesliminin ardından inşaat çalışmalarının başlatıldığını kaydeden Oğuz, projenin vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması ve sosyal konutlara erişimin kolaylaştırılması amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti.

Hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek

KKTC genelinde başlatılan sosyal konut projelerine de değinen Oğuz, başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin ilgili yasa gereği noter huzurunda belirleneceğini açıkladı.

Sosyal konut projeleriyle vatandaşların konut ihtiyacına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirten Oğuz, Alayköy Sosyal Konut Projesinin halka hayırlı olmasını diledi.