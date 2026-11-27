Lefkoşa’da Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, satışa hazır paketlenmiş yaklaşık 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanan Y.Y. ve kız arkadaşı R.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 8 gün ek süre alınırken, ele geçirilen maddenin ve terazinin analize gönderildiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 21 Kasım 2026 tarihinde saat 16.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibinin Küçük Kaymaklı’daki Bostancı Sokak üzerinde şüpheli olarak tespit ettiği Y.Y.’nin üzerinde arama yaptığını söyledi.

Polis, zanlının giymekte olduğu pantolonun sağ cebinde, üç ayrı streç naylona sarılı yaklaşık 3 gram Hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devamında Y.Y.’nin kız arkadaşı R.K. ile birlikte yaşadığı ikametgâhta mahkeme emriyle arama yapıldığını aktardı.

Polis, gerçekleştirilen aramada, salon kısmındaki koltuğun altında bulunan cam kavanoz içerisinde satışa hazır 26 ayrı streç naylona sarılı yaklaşık 27 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile mutfakta buzluk üzerinde bulunan uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, R.K.’nin de suçüstü gereği tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, emare alınan uyuşturucu maddeler ile hassas terazinin analize gönderildiğini, sonucun beklendiğini ve aranan bir şahıs olduğunu kaydederek, 8 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme; Y.Y. ile R.K.’nin 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

