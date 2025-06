Yıllık faiz yüzde 21

Başbakan Ünal Üstel, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer almasını sağlamak amacıyla toplam 300 milyon Türk Lirası olan Kadın Girişimci Kredi Paketi’ni açıkladı. Üstel, “Her bir işletme için kullanılabilecek kredi limiti 750 bin Türk Lirası ve sabit faiz oranı aylık yüzde 1,75; yıllık ise yüzde 21 düzeyinde olacaktır” dedi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre; hükümete geldikleri ilk günden bu yana, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her köşesinde yaşayan her bir vatandaşın hayatına doğrudan dokunan çok sayıda projeyi ve desteği hayata geçirdiklerini belirtti.

Üstel, son 3 yıllık sürede altyapı yatırımlarının yanında sosyal adaleti gözeten, fırsat eşitliğini büyüten, üretimi teşvik eden çok boyutlu politikaları da hayata geçirdiklerini kaydetti.

Üstel, “Bu çerçevede yıl boyunca genç girişimcilere, kadın emeğine, kırsaldaki üreticiye, iş kurmak isteyenlere ve sosyal sorumluluk projelerine destek niteliğindeki daha pek çok yeni adımı sizlerle paylaşacağımızı ifade etmiş ve aynı zamanda bu yılı gençlerin ve kadınların yılı olarak ilan etmiştik.” dedi.

Üstel, bir ülkenin kalkınmasının gençlerinin hayallerine ve kadınlarının üretim gücüne değer verdikleri ölçüde mümkün olabileceğini kaydetti.

“Bu anlayışla, ilk etapta gençlere yönelik pek çok proje ve desteği hayata geçirdik, ilk evim desteklerini tarihte ilk kez vermiş ve 30 yıl aradan sonra sosyal konut projelerini yeniden başlatmıştık. Şimdi sıra kadınlara yönelik destek paketlerine gelmiştir.” ifadelerini kullanan Üstel, tarihte ilk kez KKTC vatandaşı kadın çalışanlara yüzde yüz prim desteği veren hükümet olarak bir sözlerini daha yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Teşvik etmek amacıyla hazırlandı

Bu paketin kadınların ekonomik hayata çok daha özgüvenli ve kalıcı şekilde katılmasını sağlayacak bir eşik olacağına inanç belirten Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlarımızın ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlamak, iş kurma ve yenilikçi iş yapma süreçlerinde finansmana erişimlerini kolaylaştırmak, onların ekonomik bağımsızlıklarını destekleyerek üretime daha etkin katılımlarını teşvik etmek amacıyla hazırladığımız toplam 300 milyon Türk Liralık Kadın Girişimci Kredi Paketi’ni kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

1 Ocak tarihinden sonra kadınlar tarafından kurulmuş ve vergi yükümlüsü olan şahıs işletmeleri ile hisselerinin en az yüzde 51’i kadınlara ait olan şirketlerin faydalanabileceği bu yeni kredi paketinin toplam büyüklüğü 300 milyon Türk Lirası'dır.

Kadın girişimcilerimiz bu paket kapsamında altı ay geri ödemesiz, toplam kırk iki ay vadeli kredilere erişebileceklerdir. Her bir işletme için kullanılabilecek kredi limiti 750 bin Türk Lirası ve sabit faiz oranı aylık yüzde 1,75; yıllık ise yüzde 21 düzeyinde olacaktır.

Kredi desteğinden yararlanmak isteyen KKTC vatandaşı kadın girişimcilerimiz, 24 Haziran tarihinden itibaren başvurularını belirlenen bankaların herhangi birine yapabileceklerdir.”

“Kıbrıs Türk kadını çalışkandır, üretkendir ve azimlidir”

“Kıbrıs Türk kadını çalışkandır, üretkendir ve azimlidir.” diyen Üstel, kadınların bu potansiyeline inandıklarını, arkalarında durduklarını ve her koşulda desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Tüm kadın girişimcileri bu fırsattan yararlanmaya davet eden Üstel, programın hem bireysel başarı hikâyelerine hem de ülkenin ekonomik kalkınmasına ciddi katkılar sağlamasını diledi.

Hangi bankalara başvurulacak

Kadın Girişimci Kredi Paketi kapsamında başvuruda bulunulabilecek bankalar ise şöyle:

“Albank Ltd., Creditwest Bank Ltd., Asbank Ltd., K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd., Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd., K.Kapitalbank Ltd., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türk Bankası Ltd., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd."