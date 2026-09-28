70 TIR geldi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, Filo Jet faciasının ardından seferleri askıya alınan Filo Denizcilik’e ait Şampiyon Melekler gemisinin yeniden sefere başlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu, geminin Türk Loydu tarafından yaklaşık bir hafta boyunca kapsamlı teknik denetimden geçirildiğini belirterek, gerekli onayın alınmasının ardından Bakanlık tarafından da geminin kalkışına ve KKTC’ye kabulüne izin verildiğini söyledi.

İzin sonrasında geminin 70 TIR ile Mağusa’ya geldiğini ifade eden Sucuoğlu, aynı şirkete ait diğer iki geminin ise teknik onay alamaması nedeniyle seferlerine izin verilmediğini kaydetti.

Filo Jet faciasının ardından aynı şirkete ait bir geminin yeniden sefere başlamasına yönelik tepkileri değerlendiren Sucuoğlu, “Bir uçak kaza yaptı diye bütün uçakları durdurur muyuz?” ifadelerini kullandı.

Gemilerin ayrı ayrı teknik kontrollerden geçirildiğini belirten Sucuoğlu, değerlendirmelerin bu kontroller sonucunda yapıldığını söyledi.

Gemilerin yaklaşık 20 gündür devre dışı kalmasının limanlarda yüzlerce TIR’ın beklemesine neden olduğunu belirten Sucuoğlu, sebze ve meyve taşımacılığında da aksamalar yaşandığını ifade etti.

Biriken yük trafiğinin azaltılması amacıyla Şampiyon Melekler gemisinin günlük sefer yapacağını belirten Sucuoğlu, geminin her seferinde yaklaşık 70 TIR taşıyacağını kaydetti.

Şirkete harç muafiyeti sağlandığı yönündeki iddiaları da reddeden Sucuoğlu, “Hiçbir ayrıcalık söz konusu değil” dedi.

Mağusa-Mersin hattına başka bir özel şirkete ait ikinci bir geminin dahil edilmesi için de çalışma yürütüldüğünü açıklayan Sucuoğlu, Şampiyon Melekler gemisinin adının önümüzdeki günlerde “Şampiyon” olarak değiştirileceğini bildirdi.