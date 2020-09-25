8 ay yatacak

Lefkoşa’da 2 Mart 2020 tarihinde eşi için hazırladığı kahveye cinsel gücü artırıcı ilaç attığı gerekçesiyle tutuklanıp, teminat ile serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra iki kez daha suç işleyen İbrahim Koska hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 8 ay hapse mahkum edildi.

Kararda sanığın işlediği suçlara değinildi. Sanığın 2 Mart 2020 tarihinde eşi için hazırladığı kahveye cinsel gücü artırıcı ilaç attığı, 15 Mart tarihinde evine zorla girip, bıçak zoruyla kaçırıp, tepelik bir alana götürüp tehdit ettiği belirtildi.

Sanığın işlediği bu suçlardan dolayı tutuklandığı, teminatla serbest bırakılırken, eşine 100 metre mesafeye kadar yaklaşmaktan men olunduğu kaydedildi.



Sanığın buna rağmen 1 Haziran 2020 tarihinde de eşi E.K’nin kaldığı apartmanın basamaklarında yanına giderek koruma emrine riayetsizlik edip, kolundan tutup, “Konuşabilir miyiz? İki dakika konuşalım” diyerek genel rahatsızlık suçunu işlediği kaydedildi.Kararı okuyan Yargıç Şerife Kâtip, sanığın işlediği suçların toplumda tedirginlik yarattığını söyleyerek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Kâtip, oybirliği ile 8 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.