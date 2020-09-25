Futbolda kritik toplantı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu bugün yapılacak.

2019-2020 Futbol Sezonu mali raporu ve faaliyet raporları bugün yapılacak toplantıda üye kulüplerin bilgisine getirilerek onaya sunulacak.

Futbolun geleceği konuşulacak

Genel kurulun gündem maddesi olan 2020-2021 Futbol Sezonu’nun değerlendirilmesi maddesi gereğince yeni sezonun nasıl olacağı konuşulacak.

Kulüpler yeni sezonda futbolun ne zaman başlayıp ne zaman antrenmanların başlaması konusunda fikirlerini ortaya koyacak.

Oynanacak mı, askıya mı alınacak?Tartışmalı bir süreç yaşanan futbolda bazı kulüp başkanları liglerin bir yıllığına askıya alınmasına sıcak bakarken bazı kulüp başkanları ise bu öneriye şiddetle karşı çıkarak liglerin oynanmasını istiyor.

Öneri sunulabilir

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun bugün yapılacak mali genel kurulunda ilk devrenin Ocak ayında başlaması ve 15 haftalık sürecin sonunda ilk 8 takımın şampiyonluk grubu, son 8 takımın ise düşme grubu olarak maçlar yapması önerisinin kulüplere sunulacağı öğrenildi.

Ortaya atılan iddia kabul edilmiyor

Bu konuda bazı kulüplerin mevcut play-off ve play-out sıralaması üzerinde durduğu ve bu öneriye sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında. Özellikle 8. sırada ve 9. sırada belki de gol averajı ile sıralamada yer alacak, takımların birinin düşme tehlikesi diğerinin ise şampiyonluk kovalama şansının olacak olmasının adil olmadığı üzerinde duran bazı kulüp yöneticileri bu öneriye sıcak bakmıyor.

Tartışmalı geçebilir

Kulüpler Birliği ile bazı kulüp başkanları arasında son günlerde gerilen havanın genel kurula yansıması beklenirken genel kurulun tartışmalı ve hareketli geçmesi bekleniyor.

Basın alınmayacak

Genel kurul pandemi tedbirleri çerçevesinde 40 kişi ile sınırlandırılırken kulüp temsilcileri birer kişi olacak. Toplantıya basından sadece iki KTSYD temsilcisi haber servisi için yer alacak başka basın alınmayacak.

Toplantı tüm kesimlerin izleyebilmesi için BRT-3 kanalından saat 16.00’dan itibaren canlı yayınlanacak.