Eşitsizlik had safhada

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, eğitimde ‘tüm senaryolara hazırız’ denildiğini ancak 1 Ekim’de okulların hangi sağlık, güvenlik tedbirleri ve hangi bütçeyle nasıl açılacağının söylenmediğini savundu.
KTOÖS dün Başbakanlık trafik ışıkları kavşağında pankartlı eylem yaptı. Eylemleriyle ilgili yazılı açıklama yapan Gökçebel, aş ve sağlık gibi temel bir hak ve ihtiyaç olan kamusal, nitelikli eğitime herkesin erişemediği, toplumsal eşitsizlik ve gelir dağılımı eşitsizliğinin “had safhaya çıktığı” görüşünü ifade etti.
FOTO: EYLEM