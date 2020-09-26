Eşitsizlik had safhada

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“Öğrencilerin yüzde 30’unun internet erişimi ve/veya cihazı yok” diyen Gökçebel, hükümeti eleştirdi:

Eşitsizlik had safhada
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, eğitimde ‘tüm senaryolara hazırız’ denildiğini ancak 1 Ekim’de okulların hangi sağlık, güvenlik tedbirleri ve hangi bütçeyle nasıl açılacağının söylenmediğini savundu.
KTOÖS dün Başbakanlık trafik ışıkları kavşağında pankartlı eylem yaptı. Eylemleriyle ilgili yazılı açıklama yapan Gökçebel, aş ve sağlık gibi temel bir hak ve ihtiyaç olan kamusal, nitelikli eğitime herkesin erişemediği, toplumsal eşitsizlik ve gelir dağılımı eşitsizliğinin “had safhaya çıktığı” görüşünü ifade etti.

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Gökçebel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın öğrencilerin yüzde 95’inin online eğitime eriştiğini söylediğini ancak öğrencilerin yüzde 30’unun internet erişimi ve/veya cihazının olmadığını söylemediğini kaydetti.

FOTO: EYLEM
 

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