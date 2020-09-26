Bir eksik giderildi

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü heyeti dün Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Servisi’ne tıbbı alet bağışında bulundu.

Pervin Gürler Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü “Hizmet Dönemi Ana Aktivitesi” kapsamında dün Çocuk Onkolojisi Bölümü’nün ihtiyacı olan ve kulübün sağladığı sponsorlar tarafından temin edilen tıbbi ayaklı monitörü teslim etti.

Teslim törenine Başhekim Adil Özyılkan, Onkoloji servisi doktorları, Kulüp ve Lions Kulüpleri Federasyonu yetkilileri yer aldı.

Aletin satın alınmasında kulüp üyeleri ve diğer sponsorların yanı sıra annesi Semiha Çalı anısına büyük katkı yapan bağışçı Ayşe Çalı’ya teşekkür sertifikası ve plaket takdim edildi.

Teslim töreninde Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Tuna Karatepe, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler ve hastane başhekimi Adil Özyılkan birer konuşma yaptı.

Gürler: Bir nebze katkı koyduk



Kulüp Başkanı Pervin Gürler ekip arkadaşlarıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Onkoloji Servisi, Çocuk Onkolojisi Bölümü’nün ihtiyacını öğrenince kollarını sıvadıklarını kaydetti.Kulüp üyeleri ve ana sponsor Ayşe Çalı’nın bağışıyla temin edilen cihazı Lefkoşa Merkez Lions Kulübü “hizmet dönemi ana aktivitesi” kapsamında teslim etmek üzere hastaneye bağışladıklarını dile getiren Gürler, çocukların sağlığı için hastanenin donanımına bir nebze katkı koyacaklarını belirtti.Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’ne teşekkür sertifikası takdim etti.

Anlamlı bağış

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Tuna Karatepe de “Ne zaman bir ihtiyaç olsa orada bir Lions vardır. Bu anlamlı bağışa katkı koyan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Başhekim Adil Özyılkan ise “Bu katkının anlamı büyüktür. Hep birlikte katkılarla hastanemizi daha ileriye götüreceğiz. Lions kulüpleri ve hastanemize katkı koyan vatandaşlarımıza teşekkür ederken sağlığa yapılan bu yardımların tüm kurum ve kuruluşlara da örnek olmasını dilerim” şeklinde konuştu.



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Tıbbi ayaklı monitörün teslim törenine Başhekim Adil Özyılkan, Onkoloji servisi doktorları, kulüp ve Lions Kulüpleri Federasyonu yetkilileri katıldı

