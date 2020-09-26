‘Bunu ortadan  kaldırmalıyız’

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Denktaş, alt yönetim algısının dünyanın gözünde güçlendiğini belirterek, “Bunu ortadan kaldırmamız lazım. Devletin devlet gibi hareket etmesini sağlama, bir alt yönetim olmadığımızı gösterme, devletin önünü açma, kendi irademize sahip çıkacağımızı ispat etme... Bunlar Kıbrıs Türkü için önemlidir” dedi.

“Kendi içimizdeki saygı arttıkça dıştan da saygı bekleme hakkımız doğacak. Bunu başarabileceğime inanıyorum” şeklinde konuşan Denktaş, “Bunu başarmak Kıbrıs sorunu anlamında başka bir raya geçmemizin önünü açacaktır. En büyük eksikliğimiz; Türkiye ile ortak bir hedef sahibi olmamamız... Türkiye ile ortak bir hedef belirlenmesi ve atacağımız adımlarda Türkiye’nin desteğini alabilmemiz lazım. Doğu Akdeniz ve Akdeniz’de Türkiye’nin atması gereken adımlar var, onlara da biz destek vermeliyiz” açıklamasında bulundu.

Masa daha kapanmadı…

Denktaş, Türkiye tarafından “federasyon görüşmeyiz” şeklinde yapılan açıklamaları da değerlendirdi.

Serdar Denktaş, iki toplumlu, iki kesimli federasyon sürecinin bittiğini belirterek, Türkiye’nin “federasyonun diğer modelini görüşmem” diye bir görüşü olmadığını dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da açıklamalarından federasyon görüşmelerini dışlamadığını söyleyen Denktaş, “Masa halen daha kapanmadı” dedi.

Mevcut parametreler çerçevesinde Crans Montana’da tartışılan iki toplumlu federasyonun yürümeyeceğini ifade eden Denktaş, farklı bir federasyon modelini konuşmak gerektiğini söyledi.



Rum Lider Anastasiadis’in ortaya “desantralize federasyon” modelini atıp, korkup geri çektiğini belirten Denktaş, “Desantralize federasyonu, merkezi açık bir federasyonu konuşalım. Mevcut parametrelere Rum tarafı uyum sağlayamıyor” dedi.

“Seçim süreci gayet iyi gidiyor”

“Seçim süreci gayet iyi gidiyor, süreci internetten takip ediyorum” diyen Denktaş, şunları da belirtti:

“Çağdaş teknoloji buna elverişli, ben de iyi kullanıyorum. Daha önce internet kullanımının altına attığım imzanın şu an meyvesini yiyorum. Özel televizyon, internet, cep telefonu halkın, idarecilerin düşünemediği kabullenemediği, olmaz böyle şey diyerek dönemin savcılığının saldırdığı konulardı. Bugün bu sayede sadece ben değil tüm siyasiler sesini her tarafta son şekilde, demokratik şekilde duyurabiliyor.”

‘UBP’liler adayımız yeterli değil’ diyor…

Denktaş, adaylarla ve partilerle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“UBP’nin mevcut adayı o yeri doldurabilir mi, dolduramaz mı? Bu konuda partili partisiz herkesin bir yorumu var. Parti oylarının kabul edelim ki en güçlüsü UBP’dedir. CTP’nin de belli kemik oyu vardır, her parti öyledir. Öyle bir durumdayız ki bir yandan sürekli Ankara’yla kavga eden ve Kıbrıs sorunu çözülmezse yapacak bir şey kalmaz diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, ‘2020’de ben gene adayım’ diyor. Ama diğer yandan aklıselim insanlar evet ‘partimize destek veriyoruz ama partimizin adayı yeterli değil’ diyerek, aynı düşünceyi ortaya koyabilecek biri var diyerek beni işaret edebiliyor. Kimi ‘Denktaş’ın emaneti’, kimi ‘zamanında sen bana bu konuda yardım ettin’, kimi ‘işimi yapmadın ama yaparım demedin’ diyen etrafımda gerçekten oluşmuş gizli bir güç var. 30 senedir seçimlere giriyorum böylesi bir gücü ilk defa görüyorum.”

“İki taraf uzlaşmış olursa…”

“Kıbrıslı Rum/Türk iki eşit kurucu ortak oturup samimiyetle konuşmalı fakat onun düşündüğünü biz, bizim düşündüğümüzü o kabul edemez. Başka çıkış yollarını samimiyetle iki liderin oturup konuşması lazım” diyen Denktaş, şunları da ekledi:

“Çünkü iki taraf da bugüne kadar olan alternatifleri kabul etmiyor. Bir noktaya gelirsek BM ve garantör devletleri çağırıp şahit olun demek görevdir. Garantörlerin onaylamadığı uzlaşma, hukuki olarak burada kabul edilebilir değil. Siyaseten iki tarafın tam kararla bir karara varması halinde, bunun reddedilmesi de mümkün değil. Herhangi bir şeyde iki taraf uzlaşmış olursa garantörlerin bunları kabul etmesi gerekir.”