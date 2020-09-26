Can suyu olacak

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Bakanlar Kurulu, turizm ve seyahat acentelerine 4,5 milyon TL ödeme yapılması kararı aldı

Can suyu olacak
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Bakanlar Kurulu, Turizm Salgın Destek Programı Projesi kapsamında turizm ve seyahat acentelerine 4,5 milyon TL ödeme yapılması kararı aldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; turizm ve seyahat acentelerine, 2018 yılı teşvik alacaklarından 4 milyon 514 bin 609 TL kısmi ödeme yapılacak. Turizm bölgeleri altyapılarına katkı kapsamında ise 500 bin TL tutarında destek verilecek.

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Her iki ödeme için gereken 5 milyon 14 bin 609 TL'nin Turizm ve Çevre Bakanlığı 2020 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Turizm Salgın Destek Programı Projesi" kaleminden karşılanmasına karar verildi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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