Can suyu olacak

Bakanlar Kurulu, Turizm Salgın Destek Programı Projesi kapsamında turizm ve seyahat acentelerine 4,5 milyon TL ödeme yapılması kararı aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; turizm ve seyahat acentelerine, 2018 yılı teşvik alacaklarından 4 milyon 514 bin 609 TL kısmi ödeme yapılacak. Turizm bölgeleri altyapılarına katkı kapsamında ise 500 bin TL tutarında destek verilecek.



Her iki ödeme için gereken 5 milyon 14 bin 609 TL'nin Turizm ve Çevre Bakanlığı 2020 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Turizm Salgın Destek Programı Projesi" kaleminden karşılanmasına karar verildi.