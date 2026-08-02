Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta son bir hafta içinde meydana gelen ölümlü kaza, hırsızlık, soygun ve uyuşturucu olaylarında polis tarafından tutuklananların tümünün ülkede kaçak yaşaması dikkat çekti.

Boğazköy’de meydana gelen ölümlü trafik kazasına yol açan Kongolu sürücünün ülkede kaçak olduğunun belirlenmesi sonrasında, Yedidalga'da çok sayıda eve girerek hırsızlık yapan Nijeryalı’nın da kaçak olduğu ortaya çıktı.

Polisin son muhaceret denetimlerinde Haspolat ve Minareliköy’de Bangladeş uyruklu 6, Gönyeli'de ise 5'i Nijerya uyruklu olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı. Tutuklanan 13 kişiden 6'sının ülkeye öğrenci olarak, diğerlerinin ise çalışma izniyle giriş yaptığı, ancak izin sürelerinin bitmesi sonrasında ülkede kaçak yaşadıkları belirtildi.

13 kaçak mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa ve Gönyeli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen muhaceret denetimlerinde, KKTC'de ikamet izinsiz oldukları tespit edilen toplam 13 zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlılar hakkında yürütülen soruşturmaların tamamlanabilmesi, muhaceret durumlarının araştırılması ve ihraç işlemlerine yönelik gerekli yazışmaların yapılabilmesi amacıyla 3'er gün tutukluluk emri verdi.

8 yıldır kaçak olan var

Mahkemede olguları aktaran polis, 31 Temmuz tarihinde Minareliköy, Haspolat ve Gönyeli'de gerçekleştirilen muhaceret denetimleri sırasında A.M. (E-25), T.K. (E-25), M.R. (E-46), S.İ. (E-38), M.R.İ. (E-36), K.Ş. (E-28), N.S. (E-28), B.C.O. (E-33), M.K. (E-27), S.B.C.S. (E-36), N.A. (E-44), R.T.O. (K-28) ve B.O.A.'nın (K-27) KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrollerinde S.İ. ile A.M.'nin 70 gündür, T.K.'nin 91 gündür, K.Ş.'nin 121 gündür, N.A.'nın 46 gündür, R.T.O.'nun 244 gündür, N.S.'nin 354 gündür, M.R.İ.'nin bin 85 gündür, S.B.C.S.'nin bin 158 gündür, B.C.O.'nun bin 587 gündür, M.R.'nin bin 699 gündür, B.O.A.'nın 2 bin 437 gündür ve M.K.'nin yaklaşık 3 bin gündür yetkili makamlardan izinsiz olarak KKTC'de ikamet ettiklerinin belirlendiğini aktardı.

İhraç işlemi başlatılacak

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını, haklarında soruşturma başlatıldığını, İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli muhaceret tahkikatının yapılacağını, ülkede izinsiz kalma nedenlerinin araştırılacağını, ifadelerinin temin edileceğini ve ihraç işlemlerinin başlatılması amacıyla gerekli resmi yazışmaların yapılacağını söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

3 gün ek süre verildi

Mahkemede söz alan A.M., T.K., M.R., S.İ., M.R.İ. ve K.Ş., çeşitli işlerde çalıştıklarını, çalışma izin sürelerinin dolduğunu ve işverenlerinin izinlerini yenilemesini beklediklerini ifade etti. M.R.İ. ile M.R. ise uzun süredir çalışma izinlerinin işverenleri tarafından çıkarılmadığını iddia etti. Mahkeme, tüm zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.