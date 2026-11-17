Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Aktunç, Ortaköy Fuar Alanı’nı yılın her günü yaşayan modern bir yaşam merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Proje kapsamında bin 200 araçlık otopark, 2 bin 500 kişilik amfi tiyatro, tema parkı, modern fuar alanları ve geniş yeşil alanlar oluşturulması planlanıyor.

Aktunç, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, Lefkoşa’nın yalnızca etkinlik dönemlerinde değil, yılın her günü vatandaşların vakit geçirebileceği sosyal alanlara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ortaköy Fuar Alanı projesiyle ticaret, kültür, sanat, eğlence ve doğayı bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Aktunç, alanın çok amaçlı bir yaşam merkezine dönüştürüleceğini kaydetti.

Proje kapsamında modern fuar alanları, bin 200 araçlık otopark, 2 bin 500 kişilik amfi tiyatro, tema parkı ve geniş yeşil alanların oluşturulacağını belirten Aktunç, mevcut evlendirme dairesinin de restore edilerek yeni düğün alanıyla bütünleştirileceğini söyledi.

Dört ana hat üzerinde toplu taşıma

Lefkoşa’nın önemli ihtiyaçlarından birinin düzenli ve erişilebilir toplu taşıma sistemi olduğunu belirten Aktunç, hazırladıkları projenin dört ana hat üzerine kurulacağını açıkladı. Projenin Yenişehir–Metehan, Köşklüçiftlik–Ortaköy, Küçük Kaymaklı–Göçmenköy ve Hamitköy–Haspolat güzergâhlarında hizmet vermesinin öngörüldüğünü belirten Aktunç, mahalleleri, okulları, hastaneleri ve sosyal yaşam alanlarını birbirine bağlayan bir ulaşım ağı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

