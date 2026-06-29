Abla ve kardeş tutuklandı

Lefkoşa'da yerde buldukları kredi kartıyla alışveriş yapan abla-kardeş tutuklandı. Zanlılar

C.B. (K-23) ile B.G. (K-29), soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 24 Haziran tarihinde Lefkoşa'da Zahra Sokak üzerinde A.B.'nin düşürmüş olduğu banka kartının zanlılar tarafından bulunarak sirkat edildiğini söyledi.

Polis, zanlı C.B.'nin aynı gün Girne'de faaliyet gösteren bir mağazadan, söz konusu banka kartını şifre kullanılmadan temassız ödeme yöntemiyle kullanarak üç ayrı işlemde toplam 3 bin 654 TL 96 kuruş tutarında harcama yaptığını belirtti.

Polis, bu harcamalar karşılığında muhtelif markalarda bir çift terlik, iki adet şort ve bir adet gömlek satın alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı B.G.'nin ise yine aynı gün Girne'de faaliyet gösteren bir iş yerinden, müştekiye ait banka kartını şifre kullanılmadan temassız ödeme yöntemiyle iki ayrı işlemde kullanarak toplam bin 445 TL tutarında harcama yaptığını söyledi. Polis, bu harcamalar karşılığında iki adet English Tea marka kutu çay ile bir adet biblo tarzı hediyelik eşya satın alındığını belirtti.

5 bin 99 liralık harcama yaptılar

Polis, zanlıların A.B.’ye ait banka kartını kullanarak toplam 5 bin 99 TL 96 kuruş tutarında harcama yaptıklarını ve bu suretle "Banka Ödeme Emrini Sahteleme" suçunu işlediklerini ifade etti.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların 27 Haziran tarihinde Girne'de tespit edilerek tutuklandıklarını, her iki zanlının da gönüllü ifade vererek itirafta bulunduğunu söyledi.

Polis, Girne Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emri doğrultusunda zanlıların kalmakta oldukları Girne'deki ikametgahta huzurlarında arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada müştekiye ait banka kartı kullanılarak satın alınan bir çift muhtelif marka terlik, bir adet English Tea marka kutu çay, bir adet LC Waikiki marka gömlek ile muhtelif marka beyaz renk şortun bulunarak emare alındığını kaydetti.

Hediye alıp Türkiye’ye gönderdiler

Polis, soruşturma kapsamında zanlıların vermiş olduğu beyan doğrultusunda bir adet gömlek, bir adet biblo tarzı hediyelik eşya ile bir adet English Tea marka kutu çayın akrabaları aracılığıyla Türkiye'ye gönderildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis, banka nezdinde harcama dökümlerinin temin edileceğini, ilgili kişilerden ifade alınacağını ve incelenmesi gereken çok sayıda kamera görüntüsü bulunduğunu söyleyerek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.