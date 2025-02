‘Adalet istiyoruz’

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşanan alkollü mama skandalında hayatını kaybeden 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov'un ailesi sesini duyurmak için dün saat 16.00’da Sağlık Bakanlığı önünde toplandı. Eylemde, ‘özür değil, önlem istiyoruz’, ‘Mihrimah’ın hakkını arıyoruz’ yazılı pankartlar asıldı.

Mihrimah bebeğin annesi Güneş Tekin Toymuradov, kızı için düzenlenen eylemi sosyal medya hesabından duyurduğunu, herkesin davet edildiğini ancak çok az sayıda kişinin katıldığını ifade ederek, sitem etti.

Güneş Tekin Toymuradov, şunları söyledi:

“Bu kadar az insanın katılacağını düşünmemiştim. Hiçbir anne şu an da aramızda değil, bu da insanlık olarak bizim ayıbımız, utancımızdır.

Sağlık Bakanlığı’nın her bir taşında benim kızımın kanı var. Gerekirse her gün geleceğim, her gün konuşacağım. Biz bunu unutmayacağız, unutturmayacağız. Kimse bizden unutmamızı beklemesin.

Benim kızımı öldürdüler. Çocuğumun otopsisi hala gelmedi. Sağlık Bakanlığı hiçbir şekilde açıklama yapmıyor.

Tek kişide kalsam, tek başıma da kalsam, ben kızımın hakkını arayacağım. Benim kızım sahipsiz değil. gerekirse her gün bu kapıya geleceğim, buraları yıkacağım ama hakkını arayacağım.”

Herkes elini kolunu sallayarak geziyor

Acılı baba, Baha Toymuradow’da şunları dile getirdi:

“Konuşulacak çok kişi var ama hiçbirine bir cevap alamıyoruz. Sağlık Bakanlığı başından beri yalan söylüyor, istifa etmesi de çare değil, suçu örtmeye çalışıyor. Olayın hiçbir yerinde Sağlık Bakanı yoktu. Mecliste ‘delil yetersiz’ diyor. Öyle bir şey de yok, tahkikat hala devam ediyor. Burada bildiğiniz Sağlık Bakanı suçu örtbas etmeye çalışıyor. Kendini mi yoksa hemşireleri mi koruyor? Bilmiyorum ama ortada bir suç var ve herkes elini kolunu sallayarak geziyor.”