Mart ayına hazırlık

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, tüm çabalarının Kıbrıs sorunuyla ilgili genişletilmiş görüşmede sonuç almak olduğunu söyledi.

Alithia gazetesine göre Hristodulidis; son görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın ortaya konulan önerileri incelemek için süre istediğini ve hazır olduğunda tekrar görüşeceklerini anımsattı.

Stewart’la yaptıkları görüşmeye de değinen Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’dan olumlu bir yanıt gelmesi halinde görüşmeye hazır olduğunu ancak henüz bir tarih verilmediğini söyledi.

Niyetin bu görüşmenin DiCarlo’nun Kıbrıs’a gelmesinden önce olup olmaması konusundaki bir soruya yanıtında ise Hristodulidis, görüşmenin ne zaman olacağının bir öneme sahip olmadığını, ve önemli olan şeyin tekrar böyle bir görüşme olduğu zaman sonuç almaları olduğuna işaret etti.

Tarih konusunda bir anlaşma olmaması veya Cumhurbaşkanı Tatar’ın 8 maddelik öneriler paketini kabul etmemesi durumunda Rum hükümetinin bir sonraki adımının ne olacağının kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis, Stewart’a her zaman görüşmeye hazır olduğunu ve ilk görüşmenin de Rum kesiminin talebi üzerine gerçekleştiğini söylediğini ifade etti.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’la herhangi bir konuyla ilgili olarak görüşmeye hazır olduğunu ve diyalogdan korkmadığını da öne sürdü.

UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili karardan memnuniyet duyduğunu da dile getiren Hristodulidis, ABD’de bulunan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un BM Genel Sekreteriyle görüşerek kendi mesajını ileteceğini dile getirdi.

Stewart olumlu

Alithia gazetesi ise “Stewart Olumlu Sonuç Konusunda İyimser- Yeni Liderler Görüşmesi Perşembe veya Cuma” başlıklı haberinde Hristodulidis’in açıklamalarına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’la yapacakları yeni görüşme konusunda Stewart’ın kendisine herhangi bir tarih önermediğini ifade eden Hristodulidis, 8 Şubat’la ilgili duyumlar aldığını ancak şu ana kadar Stewart’ın kendisine bir şey önermediğini söyledi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamasında birçok fikir ve önerilere sahip olduklarını, aynı zamanda sözlerle değil yaptıkları faaliyetlerle her zaman bir adım önde olduklarını iddia eden Hristodulidis, diyalogdan korkmadıklarını yineledi.

