Kokusu ele verdi

Yasal zemin hazır olmasına rağmen polis teşkilatına narko-test cihazı sağlanmazken, trafik ekipleri önceki akşam kontrol ettikleri araçtaki uyuşturucuyu koku sayesinde tespit etti.

Araçtaki uyuşturucu konusunda fark eden ekipler, yaptıkları aramada hintkeneviri ele geçirirken, Yusuf Süner’i tutukladı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün ek süre alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklandığını söyledi

Polis, 31 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde denetim yapan trafik ekiplerinin SA 266 plakalı aracı kontrol için durdurduğunu söyledi.

Polis, SA 266 plakalı araç içerisinden uyuşturucu madde kokusu gelmesi üzerine şüphelenip arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan arama arka koltukta yolcu olarak bulunan Yusuf Süner’in ayaklarının içerisindeki paspas üzerinde içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sigara tespit edildiğini ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis zanlının ileri işlem için Adli Şube’ye sevk edilerek yapılan üst aramasında giymekte olduğu külot içerisinde şeffaf renk naylon poşete sarılı vaziyette yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktardı. Polis zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında “kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) alma ve tasarruf” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Valizde uyuşturucu

Öte yandan Ercan Havalimanı’nda 1 Şubat saat 21.00 sıralarında KKTC’ye giriş yapan İ.Ü.’nün (K-28) bavulu, dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine arandı. Valizinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara izmariti bulunan söz konusu kişi tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

