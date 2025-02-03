Patlayıcı döşedi

Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkes sağlanmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine ve özellikle de Cenin'e saldırı başlatan İsrail ordusu, sivil yerleşim yerlerindeki çok sayıda evi patlayıcı döşeyerek havaya uçurdu. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da başvurduğu şiddet, Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkes sağlanmasının ardından giderek tırmandı. Bölgedeki sivil yerleşim yerlerini ve altyapıyı askeri iş makineleriyle tahrip eden, saldırı altındaki Filistinlileri zorla göç ettiren ve hava saldırılarını artıran İsrail ordusu, 20 Ocak'tan itibaren saldırdığı Cenin'de de şiddetini bugün daha da artırdı. İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı içinde birden fazla noktada sivil bölgelere patlayıcı döşeyerek binaları havaya uçurdu.

Filistinli yerel kaynaklar, Cenin Mülteci Kampı'nda 20 binanın patlatıldığını aktardı.

Cenin Mülteci Kampı'ndan gelen görüntüler, İsrail ordusunun karadan saldırdığı Gazze ve Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde yaşandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, bölgede "terör altyapısının" hedef alındığı ve havaya uçurulduğu ileri sürüldü.

Siviller evlerinden sürülüyor

İsrail ordusunun kuşatma ve saldırılarıyla Birleşmiş Milletlere (BM) göre 3 bin Filistinli aile Cenin Mülteci Kampı'ndan göçe zorlandı. İsrail ordusu saldırılarıyla en az 60 evi yıktığını açıkladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Uzmanları, hazırladıkları raporda "Cenin ve işgal altındaki Batı Şeria'da tırmanan ölümcül şiddetten dehşete düştüklerini" vurgulayarak "İsrail'in baskısının sonu yok gibi... Batı Şeria'nın tamamına genel bir saldırı, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi, sürülmesi, İsrail'in genişleme sürecinin işleyişi." ifadelerine yer verdi.

Şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na 21 Ocak'ta şiddetli saldırılar başlatan İsrail ordusu, bir hafta geçmeden 27 Ocak'ta saldırılarını Tulkerim'e taşıdı.

Cenin kenti ve mülteci kampına yönelik İsrail saldırılarında bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. İsrail ordusu, iş makineleriyle sivil alandaki altyapıyı tahrip etmesinin yanı sıra bu bölgelerin çevresinde sıkça hava saldırılarına başvuruyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Cenin'deki askerlere ziyaretinde, İsrail ordusunun saldırı bittikten sonra mülteci kampında "kalmaya"; işgaline devam edeceğini söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025, 10:39