Ülke genelinde önceki gün yaklaşık bin 800 araç trafikte denetlendi. Kontrollerde 311 sürücü rapor edildi.
Trafik suçlarının ilk sırasında sürat, ikinci sırasında da cep telefonuyla konuşmak yer aldı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, trafikte bin 791 araç sürücüsü kontrol edilirken, trafik suçu işleyen 311 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. 27 araçsa trafikten men edildi.
311 sürücüden 118’i hakkında hızlı, 15’i hakkında alkollü, 3’ü hakkında da emniyet kemersiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.
Rapor edilen trafik suçları
Süratli araç kullanmak: 118
Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 90
Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 15
Koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak:4
Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 3
Trafik ışıklarına uymamak: 2
Diğer trafik suçları: 79