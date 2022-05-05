Ağır itham altında

Girne’ye bağlı Ozanköy’de yaşandığı iddia edilen olayda 14 yaşındaki üvey kızına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen 53 yaşındaki A.R.Y. şikâyet üzerine tutuklandı. Zanlının iki katlı evlerinin alt katta bulunan üvey kızının odasına gizlice girdiği, dokunarak ve cinsel temasta bulunarak cinsel saldırı suçunu gerçekleştirdiği belirtildi.

Mağdur kızın yaşananları ilk olarak ablasına anlattığı açıklanırken, iki kardeşin önceki gün yaptığı şikâyet üzerine zanlının tutuklandığı belirtildi.

Polis iddiaları aktardı

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, cinsel taciz olayının 2022 yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde Ozanköy’de meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlı A.R.Y.’nin birçok kez üvey kızının yatak odasına gizlice girdiğini, göğüslerini sıkmak, yatağına uzanıp cinsel organını kıyafetinin üzerinden kalçasına sürtmek ve kız çocuğunun cinsel organını ellemek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı.

Polis, tacize uğrayan kızın yaşananları ilk olarak kardeşine anlattığını açıkladı. Polis, kız çocuğu ile kardeşinin önceki gün adli şubeye gelerek, şikayetçi olduklarını ifade etti. Polis, şikâyet üzerine zanlının 4 Mayıs 2022 tarihinde Girne'de tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Polis, zanlı hakkında cinsel istismar, cinsel taciz suçlarından soruşturma başlatıldığını belirterek, ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme ciddi suçlamalarla karşı karşıya olan zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalması yönünde emir verdi.