Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir otelin önünde meydana gelen olayda, yeğenlerinin tartıştığı kişilere silah çeken Ö.M., “sizi vururum” diyerek tehdit etti. Amca Ö.M. ile yeğenleri F.M. ve Ö.M., dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlılar dün sabah mahkemeye çıkarılarak, haklarında 6 gün ek süre alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Muhammet Göztaş, 19 Mart’ta saat 07.50’de zanlı Ö.M. ve F.M.’nin, kız meselesi nedeniyle daha önce tartıştıkları iki şahısla birlikte, amcaları olan Ö.M.’yi de alarak bir otelin önüne gittiklerini belirtti. Polis, zanlı Ö.M.’nin tasarrufunda bulundurduğu 9 mm çapındaki tabancayı şahıslara göstererek “sizi vururum” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Olayın, bölgede görevli bir polis tarafından görüldüğünü ve zanlıların olay yerinden uzaklaşmalarından yaklaşık 20 dakika sonra Tuzla köyü girişinde yakalandıklarını belirten Göztaş, tabancanın F.M.’nin evinde bulunarak emare alındığını bildirdi.

Polis memuru, olayın ciddiyetine dikkat çekerek zanlıların ifadelerinin henüz alınmadığını, tahkikatın sürdüğünü ve soruşturmanın selameti açısından süreye ihtiyaç olduğunu belirtti. Bunun üzerine mahkeme, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi ve soruşturmanın tamamlanması için polise ek süre tanıdı.