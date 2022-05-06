Eğlence zirveye çıktı

Merit Crystal Cove Hotel’de sahne alan ünlü şarkıcı Cenk Eren, bayrama özel verdiği konserle büyük beğeni topladı.

Cenk Eren, sahneden sağlık, barış, huzur, mutluluk ve aşk dileyerek hayranlarının bayramını kutladı.

Sevilen sanatçı, seslendirdiği parçalarla konser salonunu dolduran hayranlarına unutamayacakları bir müzik ziyafeti sundu. Temposunu hiç düşürmeyen ve enerjisiyle konuklarını coşturan sanatçı, sevilen şarkıları ve büyük ustaların eserlerinden oluşan bayrama özel repertuarıyla şarkılarını salonu dolduran misafirlerle hep bir ağızdan seslendirdi.

Sanatçının enerjisi ile kendisini dinlemeye gelenleri büyülediği gecede hayranları ile bol bol fotoğraf çektirirken, her tarzda şarkının bulunduğu geniş repertuvarıyla keyifli bir Kıbrıs gecesine imza attı.