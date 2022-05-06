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Kalem kalem açıklandı

Maliye Bakanlığı, nisan ayında yaklaşık bir milyar 160 bin TL’lik ödeme yaptı

Kalem kalem açıklandı

Maliye Bakanlığı, nisan ayında yaklaşık bir milyar 160 bin TL’lik ödeme yaptığını açıkladı.
Açıklamada, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiği; Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 -30 Nisan tarihleri arasında maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında piyasaya 438,176,234,73 TL (438 milyon, 176 bin, 234 TL ve 73 kuruş); maaş ve maaş nitelikli ödemeler toplamı olarak 723,840,376,18 TL (723 milyon, 840 bin, 376 TL, 18 kuruş) ödeme yapıldığı duyuruldu.
Maliye Bakanlığı’nın, Nisan 2022 toplam ödemesinin 1,162,016,610,91 TL (1 milyar, 162 milyon, 16 bin, 610 TL ve 91 kuruş) olduğu bildirilen açıklamada, 1-30 Nisan 2022 dönemi yapılan ödemeler, detaylı olarak paylaşıldı.


1 – 30 Nisan 2022 dönemi yapılan ödemeler:

Emekli ikramiyeleri - temizlik şirketleri – müteahhit - karantina otel – PCR antijen ilaç ödemeleri -     tıbbi medical ödemeler                                           168,173,358,35 TL

Devlet kısa vadeli finans ihtiyacı için borç ödeme            105,800,000,00 TL
KKTC Elektrik Kurumu daire tüketimleri                     7,732,701,75 TL
BRT Emekli İkramiye Ödemesi                         4,365,932,84 TL
C/S Enformasyon Tk (Gelir ve Vergi Dairesi İçin) Gön.             1,748,000,00 TL
Toprak Ürünleri Kurumu ek avans ödemesi                                           13,000,000,00 TL
Toprak Ürünleri Kurumu ithal yemlik arpaya destek                     50,000,000,00 TL
Ankara + İstanbul sağlık hesabına havale                                                 6,195,323,88 TL
Taşımacılık                                    27,864,180,75 TL
Depozito emanet ödemesi                              8,543,426,32 TL
Şubat burs ödemesi                                  9,920,824,33 TL
Yakındoğu Üniversitesi sağlık                         23,894,277,52 TL
Cypfruvex + BRT Kasım 2021 ek mesai ödemesi                             1,509,778,00 TL
Navlun + çiğ süt ödemesi                                      9,428,430, 20 TL
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    Toplam                                                         438,176,234,73 TL

 
1 – 30 Nisan 2020 Dönemi Maaş Ödemeleri
Devlet emeklisi, sosyal yar., engelli, şehit aileleri emekli maaş ödemesi      220,223,242,72 TL
Memur + işçi maaşları                                                                                        245,417,263,37 TL
İşçi ücret ödemesi 1 – 15 Nisan 2022 dönemi                           8, 836,266,52 TL
İşçi Bayramlık                                         13,308,971,09 TL
Sosyal Sigortalar işçi + memur prim mahsusu                           63,498,023,12 TL
Sosyal Sigortalar avansın mahsuplaşması                         20,117,007,49 TL

Cypruvex + TÜK + Din İş. + TAK + BRT + Yayın Y.K. + Er Erbaş + Muhtar 
Sağlık B. Mevsimlik İşçi +Geçici Öğ. + Kayıp Şah. + Hava S. Rehber +                    37,235,649,28 TL
Siyasi Partiler Şubat – Mart                                                                          37,235,649,28 TL


Mart Nisan belediye katkıları                                 68,378,926,89 TL
Kasım 2021 ek mesai ödemesi                                 15,106,362,92 TL
Temsilcilik Şubat maaşları +Turizm ofislerine aylık giderleri için                         2,477,620,35 TL
GKK Sivil Savunma Ödemeleri                                   1,367,473,34 TL
Temsilcilik çalışanlarının sosyal sigorta + ihtiyat sandığı                       131,602,19 TL
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          Toplam                                  723,840,376,18 TL

Yapilan Ödemeler Toplamı    1,162,016,610,91 TL

Mart 2022 ayından aktarılan para                  12,378,120,97 TL

Gelir ve Vergi Dairesinden Gelen Nakit    
1, 029,000,000,00 TL

Gelir ve Vergi Dairesinden Gelen Döviz.         48,294,000,00 TL
(700,000 Euro + 1,900,000, Dolar + 500,00 STG)

KKTC Merkez Bankası Kısa Vadeli Finans İhtiyacının       
93, 701,849,50 TL

Karşılanması İçin Borçlanma

Emekli Sandığı Fonundan Aktarılan             4,080,000,00 TL


Toplam Para                                         1,175,075,849,50 TL


29 Nisan 2022 Tarihi ile Merkez Bankası Güncel Bakiye   25,429,648,52 TL

Gelir ve Vergi Dairesinden Gelen Nakit   1, 029,000,000 TL
1,900,000 Dolar, 
700,000 Euro,
500,000 STG,
Gelen Dövizin TL Karşılığı  48, 294,000 TL
Toplam: 1,077, 294, 000 TL 

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