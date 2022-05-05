Durumları ciddi

Hüseyin ÇİÇEK

Türkmenköy-Dörtyol anayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Malik Nadeem Awan (E-35) isimli sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi ve yolun sağından çıkarak dere yatağına savrulması sonucu meydana geldi. Kazada ağır yaralanan Shah Zaib Hassan ile Afzal Ahmed, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisine, Muhammed İkram ile Hassan Ali ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Malik Nadeem Awan ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazaya neden olan sürücü yaralanmadı

Polisin açıklamasına göre, Malik Nadeem Awan (E-35), yönetimindeki KC 285 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve bir takla attıktan sonra yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağında durdu.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunup, ağır şekilde yaralanan Shah Zaib Hassan ve Afzal Ahmed kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu, Muhammed İkram ve Hassan Ali ise Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Hassan ve Ahmed’in yoğun bakıma alındığı belirtildi. Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Hassan Ali’nin Cerrahi serviste, Muhammed İkram’ın ise acil serviste müşahede altına alındığı belirtildi.

Sürücü Malik Nadeem Awan ise kazayı yara almadan atlatırken, polis soruşturma başlattı.