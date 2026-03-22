Yunanistan’ı uyardı

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC’nin haklarının korunmasının Türkiye için vazgeçilmez bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Güler, "Ancak Yunanistan'ın bölgedeki hassas ortamdan faydalanarak Kıbrıs meselesinde yeni oldubittiler oluşturma ve Ege'deki adaları silahlandırma yönündeki girişimlerine de şahit olmaktayız. Bu tür adımların bölgesel barışa hizmet etmediği açıktır. Bu konuda muhataplarımızın yaptığı ve esasen hiçbir karşılığı bulunmayan provokatif açıklamaları da dikkate almadığımızı özellikle belirtmek isterim." diye konuştu.

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Deniz Er Eğitim Alayındaki bahriyelilerle bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından konuşma yapan Güler, Türkiye'nin uluslararası hukuka dayalı meşru haklarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini koruma konusunda gerekli irade ve güce sahip olduğunu vurgulayan Güler, "Son çatışmalardan kaynaklanan füze ve dron tehdidi sonrası hava sahasının güvenliğini desteklemeye ve muhtemel tehditler karşısında hızlı reaksiyon kabiliyetimizi güçlendirmeye yönelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hava ve hava savunma unsurlarımız sevk edilmiştir. Herkes bilmelidir ki Türkiye hem Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem de Kıbrıs'ta uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, ülkeler arasındaki kriz ve sorunların çözülmesi için uluslararası hukuku ve barışı esas aldıklarını her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, bu çerçevede Ege'de ve Doğu Akdeniz'de de barış, istikrar ve hakkaniyet temelinde bir düzenin tesis edilmesini amaçladıklarına dikkati çekti.



Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026, 01:45