İyi ki onlar var

Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mezarının bulunduğu Cumhuriyet Parkı’nda temizlik çalışması yapıldı.

KKTC yetkilileri, duruma sessiz kalsa da askerler, bakımsızlık nedeniyle utandıran görüntülere bürünen anıt mezar, çevresi ve müze kısmında temizlik yaptı.

Askerler tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında otlar kesildi, çevreye duyarsız kişilerce atılan bira ve meşrubat şişeleri toplandı.

Temizlik çalışmalarını Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş duyurdu.

Denktaş, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir birlik tarafından anıt mezarın etrafındaki otların temizlendiğini ifade ederek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür etti. Denktaş şu ifadeleri kullandı:

“ Askerler anıtı temizliyor' diye bir haber alınca hemen oraya gittim. GKK'ya bağlı bir birlik otları temizliyordu. Komutanlarının yanına giderek "sizin asli göreviniz yurt savunması, buna da el attınız ya Allah sizden razı olsun "diyecek oldum. Genç Birlik Komutanı " Denktaş ve TMT ve nice gönüllü büyüğümüz olmasaydı bizim savunacak yurdumuz olmazdı. Onlara saygımız gereği en azından bunu yapıyoruz" cevabını aldım. Allah onlardan razı olsun. Komutanlarına ve bu sıcakta terleyerek işi gerçekleştiren genç mücahitlerimize yürekten teşekkür ederiz.”