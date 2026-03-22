Ekonomi etkilenecek

Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs’ın askeri işbirlikleri, İngiliz üslerinin varlığı vatandaşları endişelendirse de Orta Doğu’daki savaşın adaya sıçrayacağını düşünmüyor. Vatandaşlar, Ortadoğu’daki savaşın sadece ekonomik etkilerinin olacağını belirtiyor. Vatandaşlar, “Ekonomik olumsuzluklar hem güneyi hem kuzeyi zora sokacak” dedi.

Ne dediler…

Cengiz Topel Dilekkaya

“Güney Kıbrıs’ın çok sayıda ülkeden askeri gücü adaya çekmesi nedeniyle ciddi bir risk oluşuyor. Bu durum tehlike yaratmaktadır. Bu durum eninde sonunda kabağın başımıza kırılmasına neden olabilir. Yakın bir gelecekte Kıbrıs’ta bir savaş öngörmüyorum. Ortadoğu’daki savaş nedeniyle güneydeki İngiliz üstlerine bir saldırı oldu ama onu da engellediler. Bir endişe taşımıyorum.”

Halil Uzunkaya

“Güney Kıbrıs’ın çok sayıda ülkeden askeri gücü adaya çekmesi nedeniyle ciddi bir risk oluşuyor. Yakın bir gelecekte Kıbrıs’ta bir savaş riski görmüyorum. O kadar da bize taraf olacak diye bir durum yok. İngiliz, üslerini Amerika’ya açtığını açıkladı ama bu durum bize yansımayacaktır diye düşünüyorum.”

Tüner Buğrahan

“Güney Kıbrıs’ın çok sayıda ülkeden askeri gücü adaya çekmesi nedeniyle Kuzey Kıbrıs için ciddi bir risk oluştuğunu düşünmüyorum. Kıbrıs’ta yakın bir gelecekte savaş olacağını düşünmüyorum. Ortadoğu’daki savaş Kıbrıs’ı ekonomik yönde etkiler bunun dışında Kıbrıs’ta başka bir durumun yaşanabileceğini düşünmüyorum.”

Hasan Gürlü

“Güney Kıbrıs’ın askeri gücü adaya çekmesinin Kuzey Kıbrıs için ciddi bir risk oluştuğuna inanıyorum. Bu durumda her an Kıbrıs’ta bir savaş olabilir. Rum tarafı burayı almak istediği için bir hayli yığınak yaptı. Kıbrıs büyük bir tehlike altındadır. Savaş riski oluştu ama savaş çıkacak endişem yok çünkü Türkiye’den korkuyorlar. Ortadoğu’daki savaş da bizi sadece ekonomik olarak etkileyecektir.”

Önel Demirci

“Güney Kıbrıs’ın çok sayıda ülkeden askeri gücü adaya çekmesi nedeniyle ciddi bir risk oluştuğuna inanıyorum. Risk burada da bir savaşın oluşabileceğidir. Bir şey olacağından değil ama orada yabancı askerlerin konuşlanması endişe vericidir. Şu an için Kıbrıs’ta bir savaş zemini olduğunu düşünmüyorum. Ortadoğudaki savaş bizleri ekonomik olarak etkileyecektir.”

Raziye Yurtsev

“Güney Kıbrıs’ın çok sayıda ülkeden askeri gücü adaya çekmesi nedeniyle bir risk oluştuğunu düşünüyorum. Güvenliğimiz açısından bir risk oluştu çünkü bir savaş çıkma durumu olabilir. Amerika kendine çekidüzen vermezse bir savaş mutlaka olacaktır.”

Mehmet Nuri Üte

“Güney Kıbrıs’ın çok sayıda ülkeden askeri gücü adaya çekmesi ile büyük bir risk oluştu. En ufak bir zayıf anımızda buraya saldırı yapabilirler. Yakın bir gelecekte Kıbrıs’ta bir savaş olması dünyanın durumuna bağlıdır ama Türkiye’nin zayıf bir anında Yunanistan da buraya saldıracaktır. Ortadoğu’daki savaş ekonomik olarak ve sosyal yaşantı yönüyle ülkemizi etkiliyor.”

Çelen Sing

“Güney Kıbrıs’ın çok sayıda ülkeden askeri gücü adaya çekmesi ile büyük bir risk oluşturuyor. Yakın bir gelecekte Kıbrıs’ta bir savaş riski görmüyorum ama Ortadoğu’daki savaş ciddi bir tedirginlik veriyor ve ekonomik olarak bizleri olumsuz etkiliyor.”